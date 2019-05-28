Аккумуляторный завод под Брестом не получил официальное разрешение на работу 5 28.05.2019, 20:54

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Фото: «Белсат»

Замдиректора по государственной экологической экспертизе отказался подписывать акт ввода в эксплуатацию завода.

28 мая специальная комиссия должна была подписать акт, который разрешал предприятию начать производство, но в этот день он так и не был подписан.

Об этом «Белсату» сообщили противники запуска завода.

— Акт ввода в эксплуатацию не подписал заместитель директора по государственной экологической экспертизе Рачевский Евгений Александрович. Это значит, что экологическая безопасность объекта не подтверждена и эксплуатировать его экологически опасно, поэтому не был подписан сегодня акт ввода, – сказал «Белсату» член инициативной группы против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.

Специальная комиссия отказывается дать разрешение на работу аккумуляторной завода уже в третий раз. Сначала предприятие не получило разрешение в феврале этого года, а потом еще и в конце апреля. Новая возможная дата приемки – 11 июня. Но Дмитрий Бекалюк считает, что, чтобы исправить все недостатки, нужно полностью перерабатывать проект завода.

Активист также напоминает, что с марта прошлого года противники завода пишут письма во все инстанции. Тем не менее, аккумуляторный завод в мае нелегально начал работу, а активисты создали специальную свинцовую вахту и круглосуточно дежурят возле завода, фиксируют все нарушения.

— Мы видим погибшую птицу, умерших муравьев на территории завода, желтые траву и листья на березах, – говорит Дмитрий Бекалюк.

Компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в конце 2017 года. Подрядчиком выступает китайская корпорация. Официальная экологическая экспертиза утверждает, что воздействие предприятия на окружающую среду будет незначительным, но местные жители выступают против проекта. Брестчане собрали более 37 тысяч подписей против строительства завода и направили их в администрацию Лукашенко.

Каждое воскресенье с февраля 2018 года жители Бреста выходят на акции протеста в центре города. На последней, 26 мая, начался новый сбор подписей под обращением к президенту Беларуси с предложением перепрофилировать опасное предприятие, которое несет угрозу жизни и здоровью людей в регионе. К примеру, предлагается перенести в построенное для аккумуляторного завода здание участок литья завода «Брестгазоаппарат» или цеха Брестского электролампового завода.