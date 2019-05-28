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Аналитики прогнозируют темп роста экономики Польши на уровне 4,6%

  • 28.05.2019, 21:56

В таком случае Польша останется в списке стран ЕC с наиболее быстро развивающейся экономикой.

Темп роста экономики Польши в этом году может составить 4,6%. Такой прогноз представили аналитики PKO Bank Polski. В таком случае Польша останется в списке стран Европейского союза с наиболее быстро развивающейся экономикой, передает «Радио Польша».

Аналитики отмечают, что польская экономика характеризуется очень высокой устойчивостью к ухудшающимся внешним факторам.

Руководитель группы макроэкономического анализа PKO Bank Polski Марта Петка-Загаевская сказала, что за экономический рост Польши в этом году будут отвечать два основных фактора: потребление и инвестиции. Она отметила, что главные риски для польской экономики связаны с ситуацией в мире - торговыми напряжениями, брекситом и проблемами немецкой экономики.


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