В Лиде в российских конфетах обнаружили кишечную палочку 29.05.2019, 16:49

Конфеты хотели реализовать в школьных столовых.

В российских конфетах "Обыкновенное чудо", которые планировалось реализовывать в школьных столовых Лиды (Гродненская обл.), нашли бактерии группы кишечных палочек, пишет "Лидская газета".

"Специалистами Гродненской областной инспекции Госстандарта при проведении проверки одного из комбинатов школьного питания Гродненщины выявлены нарушения по безопасности конфет, изготовленных в России, которые поступили на склад предприятия от импортера", – рассказала редакции главный государственный инспектор отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина.

По ее словам, в результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории конфет вафельных неглазированных "Обыкновенное чудо" было установлено несоответствие их требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям: в конфетах обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек.

Квочкина отметила, что причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество – начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения.

"По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии", – отметила Квочкина.