El Pais: Экономика Венесуэлы при Мадуро сократилась вдвое 29.05.2019, 17:02

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Обвал экономики страны усилился к концу прошлого года.

Экономика Венесуэлы с начала правления Николаса Мадуро в 2013 году сократилась более чем на 50 процентов. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на венесуэльский Центробанк, сообщает "Радио Свобода".

Газета отмечает, что отчет опубликован впервые с 2015 года. Тогда инфляция составляла 180 процентов. В прошлом году этот показатель составил 130 тысяч процентов. При этом парламент Венесуэлы и независимые экономисты оценивают прошлогодний уровень инфляции в один миллион 700 тысяч процентов. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель составит десять миллионов процентов.

Доходы от продажи нефти за время пребывания Мадуро у власти снизились в три раза. А сама добыча нефти упала до исторического минимума в 740 тысяч тонн в день, пишет El Pais. Строительство сократилось на 90 процентов, финансовый сектор – почти на 80.

Отмечается, что обвал экономики страны усилился к концу прошлого года – до введения новых американских санкций и до начала активного противостояния Мадуро с легитимным президентом страны Хуаном Гуаидо.