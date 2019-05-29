Белорус выиграл в онлайн-покер почти $1 миллион 2 29.05.2019, 20:12

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В турнире приняли участие 662 человека.

Белорусский покерист, выступающий под ником OMGitshunt, занял второе место на онлайн-турнире $10,300 NLHE Main Event в рамках чемпионата SCOOP 2019, который проводит PokerStars, передает belmir.by.

В турнире, который проходил 26-27 мая, приняли участие 662 человека. Каждый из них внес вступительный взнос в размере 10 300 долларов.

К концу партии за столом остались OMGitshunt из Беларуси и Tankanza из Австрии. Они пошли на сделку, разделив призовые почти поровну. Затем игра шла лишь за 100 тысяч долларов и сам титул.

В итоге австриец взял верх. Он получил 1,03 млн долларов призовых. Белорус «заработал» сумму немного меньше – 924 тысяч.

Во время борьбы Tankanza и OMGitshunt. Источник: Kalipoker TV

Как сообщают покерные сайты, под ником Tankanza выступает Джанлука Сперанца, австриец итальянского происхождения, а под OMGitshunt – наш соотечественник Игорь Сойка, известный успехами и в офлайн-покере.

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».