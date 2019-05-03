Новые ПДД: что изменится для белорусских водителей 9 3.05.2019, 9:59

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Журналисты подробно изучили проект указа.

В последнее время наш законодатель не дремлет, заставляя белорусских автомобилистов держать себя в тонусе и тщательно следить за всеми изменениями. Сперва обещанный указ "О платежах за участие в дорожном движении" "подвис" в высоких кабинетах, и не совсем понятно, когда и в каком виде будет принят. Зато вместо него мы неожиданно получили указ №140, предоставляющий право льготным категориям на 50%-ную растаможку. Не успели утихнуть эмоции, как ГАИ заявила о целом пакете грядущих изменений в ПДД, и вот - нам уже предлагают на обсуждение Проект Указа с озвученными инициативами. Что хотят поменять и как, рассмотрим в этом материале, остановимся на самых важных моментах, пишет abw.by.

В стане пешеходов прибавилось

Итак, раньше пешеходом называли физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске без двигателя, ведущее велосипед, мопед или мотоцикл, везущее санки или коляску и не выполняющее на дороге ремонтные и другие работы.

Теперь к данной категории предлагается отнести и лиц, которые передвигаются с использованием приспособлений (кроме велосипедов), имеющих электродвигатель и максимальную конструктивную скорость движения, не более 25 км/ч либо иной двигатель с аналогичной характеристикой. То есть, товарищи на гироскутерах, сигвеях и прочих "диковинках" будут именоваться термином "пешеходы". Сами же технические новинки предлагается назвать "средства персональной мобильности". Новшество важное, ведь оно, по сути, наделяет официальным статусом таких участников дорожного движения.

Правило "двух полос" наконец-то узаконят

На этой инициативе стоит остановиться особенно, так как на сегодняшний день инспекторы ГАИ трактуют непропуск пешехода как им заблагорассудится. Принцип "двух полос", некогда озвученный на неофициальном уровне, так и остается всего лишь принципом. Такое положение вещей позволяет даже при десяти полосах между пешеходом и водителем привлечь к ответственности последнего – было бы желание. По действующим сейчас правилам, "непропуском" считается ситуация, когда пешеход изменил скорость или направление движения, даже если он сделал это по независящим от проезжающего мимо водителя причинам.

Теперь с "вольной трактовкой" будет покончено, непредсказуемые пешеходы могут менять "направление движения" сколько угодно, хоть убегать в обратную сторону.

В проекте обязанность водителя уступить дорогу пешеходу сменила формулировку: теперь водитель должен предоставить преимущество. "Преимущество пешеходу в случаях, определенных настоящими правилами, считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и пешеходом в момент пересечения транспортным средством траектории движения пешехода составило две полосы движения (одну полосу и трамвайные пути, одну полосу и разделительную полосу или зону), и более".

За это законодателю спасибо, сделать это нужно было уже давно, учитывая зашкаливающий показатель споров в оценке таких ситуаций. Редакция ABW.BY об этом писала постоянно.

На роликах и лыжах – но не быстрее пешехода

"При пересечении проезжей части дороги по наземному пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, лица, передвигающиеся на роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, средствах персональной мобильности (сигвеи, моноколеса, гироскутеры и т.п.) должны двигаться со скоростью идущего шагом пешехода".

По велосипедной дорожке ходить пешеходу можно, но не создавая препятствий для велосипедистов.

Любителям сигвеев, гироскутеров и прочих "средств персональной мобильности" по велосипедной дорожке также передвигаться можно, но только в случае, если такая велосипедная дорожка отделена от проезжей части дороги конструктивно, а при отсутствии таковой – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия для других пешеходов.

К слову, на средствах персональной мобильности пешеходам (а мы уже определили, что это именно пешеходы) запрещено передвигаться со скоростью свыше 25 км/ч, а при выходе на проезжую часть дороги запрещено совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения. По всей видимости, имеются ввиду различные лихачества и выкрутасы, демонстрируемые на таких средствах.

"Маячок" включить придется

Как знает любой водитель, не только инспекторы ГАИ осуществляют свои функции на дорогах. Остановить автомобиль имеют право и иные правоохранители, МЧСники, военнослужащие и представители природоохранных ведомств. В принципе все так и осталось, только теперь предлагается, что в темное время суток вне населенного пункта с такими лицами (за исключением сотрудника ГАИ) рядом должно находиться транспортное средство оперативного назначения с включенным маячком.

Если с 40 метров номера не видно – ехать нельзя

Запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, в отношении которого не выдано разрешение на его допуск к участию в дорожном движении, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги, а также не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке с расстояния 40 метров и менее.

Разговаривать по телефону можно

Если на сегодняшний день использовать телефон во время движения водитель может лишь при наличии комплекта громкой связи или устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, то теперь законодатель собирается расширить такое требование и изложил его немного иначе: "запрещено пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио – и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать его в руке либо воздействовать на них рукой". Выходит, технологии шагнули настолько вперед, что теперь проще оговорить в законе запрещенное, а не разрешенное.

Купил авто – предоставь договор

Теперь, если вы приобрели автомобиль, который в Беларуси пока не зарегистрирован, допустим, купили в России и ввезли его в Беларусь на "транзитах", то придется по требованию инспектора предъявить и договор, подтверждающий законность приобретения транспортного средства.

Дети важнее велосипедистов

Группы детей и сейчас разрешается водить по велосипедным дорожкам в сопровождении совершеннолетних лиц, но законодатель предлагает наделить такие группы преимуществом перед велосипедистами, которые "не должны создавать им препятствия".

Оранжевый маячок для велосипедистов

По новым правилам механическое транспортное средство, сопровождающее группы лиц, занимающихся физической культурой и спортом, при проведении спортивных и (или) спортивно-массовых мероприятий по велосипедному спорту и триатлону, должно быть с включенным маячком оранжевого цвета.

"Понты" не пройдут

Для мотоциклистов важная информация. Двигаться на мотоцикле, мопеде на одном колесе, а также двигаться на мотоцикле, не держась за руль или не держа ноги на педалях (подножке), запрещено.

Пьяный пассажир – на выход

Если вы являетесь обладателем мотоцикла или мопеда, то просьбы товарищей, находящихся в "определенном" физическом состоянии "подкинуть недалеко" стоит проигнорировать. Законодатель предлагает запретить "перевозить на мотоцикле, мопеде (кроме бокового прицепа) пассажира в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ". И это даже при наличии всей нужной экипировки.

ГАИ можно отступать от Правил?

И до этого было можно. Но теперь проект Указа предлагает осуществлять разного рода "отступления" только убедившись, что своими действиями такие "отступники" не создают опасность для движения.

Знак "камера фотофиксации" теперь в ПДД

И еще, не менее важное новшество. Контроль установленной скорости движения транспортных средств – это участок дороги, на котором осуществляется контроль за соблюдением установленной скорости движения с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме. Такой участок дороги должен обозначаться соответствующим знаком.

Напоследок, "вишенка на торте": "Будьте добры, предъявите документы"

Конфликтам между водителями и инспекторами ГАИ по поводу "Что за основание – проверка документов?", вскоре придет конец. В принципе, закон и так определял, что инспектор ГАИ имеет право проверять у водителя наличие необходимых документов. Инспекторы, само собой, считали это право достаточным для остановки ТС и проверки документов. Но то и дело высказывалась альтернативная точка зрения: проверка документов не может являться самой по себе причиной остановки транспортного средства, а только когда тесть нарушение.

Теперь фраза "дополнить подпункт 9.1 словами "в том числе для проверки документов" перечеркивает начинания несогласных.

В каком виде мы увидим Указ после его обсуждения и принятия, мы не знаем, скорее всего изменения, как показывает практика, в проекте будут. Но уже на данной стадии, редакция ABW.BY хочет отметить, что законодатель сделал то, что и должен был сделать – исключить двоякие трактовки и различные подходы. А значит, и конфликтов на дорогах должно стать меньше.