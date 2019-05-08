Исторический камбэк: «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов 8.05.2019, 8:34

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Фото: Reuters

Английский клуб победил со счетом 4:0.

Английский «Ливерпуль» совершил один из величайших камбэков в истории Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» со счетом 4:0 после гостевого поражения 0:3, сообщает tut.by.

«Ливерпуль» сразу же полетел вперед и отыграл один мяч на уже на седьмой минуте. Заменивший Салаха бельгиец Ориги успел на добивание после удара Хендерсона.

После этого мяча «Барселона» смогла перехватить инициативу и создала сразу несколько моментов у ворот Алиссона. Альба, Месси и Суарес могли сравнивать счет, но бразильский голкипер, годом ранее выбивший «Барселону» из Лиги чемпионов в составе «Ромы», кажется, знает особый подход к «сине-гранатовым». Алиссон сделал несколько впечатляющих сэйвов, сохранив шансы для своего клуба.

А в перерыве Юрген Клопп сделал одну из лучших замен в своей карьере. Вместо Робертсона он выпустил Вейналдума, который сперва на 54-й минуте подключился к атаке и замкнул в центре штрафной прострел Александера-Арнольда, а затем головой отправил в ворота Тер Стегена еще один мяч.

После этого команды стали играть осторожнее, темп игры упал, но хитрость Александера-Арнольда перевернула ситуацию на поле и поставила «Барселону» в положение отыгрывающейся. При розыгрыше углового он не стал ждать, пока игроки соперники дойдут до штрафной, быстро отдав мяч одинокому Ориги, который точно пробил под перекладину.

Фото: Reuters

С учетом добавленного времени «Барселона» имела еще 17 минут, чтобы отыграться, но так и не создала у ворот Алиссона ни одного действительно опасного момента.

Юрген Клопп получит новый шанс выиграть Лигу чемпионов, а «Барселона» второй год подряд вылетела из Лиги чемпионов после домашней победы с разницей в три мяча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири (Старридж, 90), Милнер, Мане, Ориги (Гомес, 85).

«Барселона»: Тер Стеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

Первого июня «Ливерпуль» сыграет в финале на мадридском «Ванда Метрополитано» против победителя противостояния «Тоттенхэма» и «Аякса».

Первый матч в Лондоне завершился победой клуба из Нидерландов со счетом 1:0.