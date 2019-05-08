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Видеофакт: Из чего на самом деле состоит корм для домашних питомцев

  • 8.05.2019, 11:21
  • 2,545

Питание четвероногого любимца — очень важная тема для хозяев.

Даже если у вас нет собаки, вы наверняка хоть раз задумывались, из чего сделан собачий корм. Хотя бы лишь затем, чтобы знать, можно ли его употреблять в пищу в случае апокалипсиса, сообщает animalworld.com.ua.

Это, конечно, шутка. Однако питание домашнего любимца — очень важная тема для тех, у кого есть питомец. Широкий ассортимент современного собачьего корма позволяет собаке иметь сбалансированный рацион. Особенно если правильно сочетать сухие и влажные корма вперемешку с натуральной пищей.

И сегодня вы узнаете, из чего приготовлен собачий корм и что именно производители делают, чтобы такая еда была привлекательной для животных.


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