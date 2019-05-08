«Власти не ожидали, что столько людей соберется» 8.05.2019, 14:24

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История одного из противников строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода, пишет tut.by.

За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну. Это не только история протеста, но и история трансформации обычных жителей областного центра и района. Свою историю протеста журналистам рассказал житель деревни Тельма Моисей Мазько:

— Когда в декабре 2017 года появилась статья о заводе, люди заволновались. В баре деревни Тельмы собрались местные. Тогда мы друг друга еще не знали. Сели обговорить, как вести себя в этой ситуации. Решили собирать подписи под обращением к Лукашенко о прекращении строительства завода. Оказалось, что еще до нашей встречи люди в Тельмах-2, Вычулках и в Бресте собирали подписи. Просто мы тогда друг о друге не знали, но постепенно начали группироваться. А 5 января мы все приехали к строящемуся заводу и там друг с другом перезнакомились.

Мы собирались, встречались, готовили обращения. Практически до полуночи писали бумаги и рассылали куда только можно. Часть наших ребят занималась изучением аккумуляторных заводов, построенных в других странах. Все это анализировали.

Кульминацией протеста стал разрешенный митинг «Брестчанки против свинца». До сих пор задаемся вопросом, почему власти нам разрешили его провести. Наверное, не ожидали, что столько людей соберется. А вышло около двух тысяч человек.

Я за свою жизнь с милицией не сталкивался, а 2 апреля меня остановили инспекторы. В служебной машине, которой я управлял, нашли патроны и предмет, похожий на взрывчатку. Сам я не охотник, к обнаруженным вещам отношения не имею. Я их и в глаза раньше не видел. Это служебный автомобиль монастыря, в котором я работаю. Он никогда не закрывался. Возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия и боеприпасов, а меня и сына задержали на трое суток. Пока я был в камере, оказывается, развернулась кампания в мою защиту, развешивали плакаты. Я благодарен тем людям, которые меня в тот момент поддержали. Дело до сих пор расследуется. Я и сын проходим подозреваемыми. Считаю, что это провокация.