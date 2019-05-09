Андрей Юринок: Выиграть Олимпиаду только своими пацанами — мечта, ради которой стоит жить 9.05.2019, 17:32

Андрей Юринок

Интервью с гандболистом, которого называют новым Александром Каршакевичем.

Проект "Прессбола" и компании МТС продолжает Андрей Юринок, левый крайний чемпиона страны брестского БГК и национальной сборной Беларси. Молодая надежда белорусского гандбола атакует ворота противника примерно с таким же кпд, как и его прославленный партнер по этой позиции — легендарный Александр Каршакевич, дважды поднимавшийся на олимпийский пьедестал. Мечтает об Играх и наш герой...

— Лучший молодой левый крайний мира 2018 года по опросу портала handball-planet.com

— Неоднократный чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси в составе брестского БГК

— Игрок национальной сборной Беларуси

- Ты начинал в линии, где спорил за место с Артемом Корольком.

- Мне лет 15, наверное, было, когда на турнире в Астрахани поломался наш крайний и Николай Владимирович Жук решил отрядить на его место меня. Дебют прошел успешно, забросил, кажется, два из двух. Играть на этой позиции понравилось и с тех пор я ей не изменял.

- Но вообще-то с твоим ростом — 196 см — можно играть практически на любой позиции. Тем более что разыгрывающий или полусредний всегда стоят больше, чем крайний.

- Это понятно. Но меня никогда не ставили на их место, не говорили: "Ну давай, попробуй!" На углу вроде неплохо получается. Юрий Шевцов поставил мне бросок и знает, что я могу забросить даже с острого угла. Это хорошо в тех случаях, когда в игре затык. "Играем на Юринка" — меня выводят и я забиваю.

- Шевцов в свое время сам часто входил линию.

- У меня тоже есть входы — под Шиловича, например, но так, чтобы входить полноценной второй линией... Артем давно уже оторвался от меня в этом умении и играет в 10 раз лучше на этой позиции. А что касается разыгрывающего, то там надо принимать решения за доли секунды и я, наверное, в этом плане не очень гожусь. Знаю себя, могут возникнуть сомнения — то ли самому идти, то ли линейному сбрасывать, а может лучше войти под полусреднего... А разыгрывающий должен быть лишен малейших колебаний — решил и все.

- Игроки старой школы говорят, что раньше крайние играли совсем другую роль. Сами обыгрывали визави, не уходили в нулевой угол в ожидании вывода на бросок.

- Раньше был другой гандбол, люди делали простую стяжку, и игрок получал стратегический простор для атаки. Теперь все сложнее, темп игры намного вырос. Можно провести похожую параллель с гимнастикой. Смотришь старую хронику — человек вышел, сделал подъем переворотом, потом сальто — и уже в призах.

- Андрей Юринок по натуре лидер?

- Нет. Скажем, в сборной это место у нас занимает Артем Королек. Он говорит в раздевалке, если что. Артем по жизни такой, всегда стремился к своей цели самым прямым путем. Шел в тренажерку, работал дополнительно, потом за границу уехал, там тоже идет по восходящей.

- Есть вратари, которые тебя могут загипнотизировать?

- Таких нет. Бывает, только что игра не пойдет. Вот взять последний матч отбора с чехами, который играли в Минске. Играл по сути, неплохо, но последний бросок обязан был реализовывать. Ситуация была не самая лучшая, но если бы забил, то игра могла бы пойти по совсем другому сценарию. А так голкиперу в голову попал...

- Когда вылетаешь на бросок, есть сомнения, куда бросать?

- Сомнения появляются только тогда, когда в зоне лежат два человека и надо приземлиться так, чтобы никого не сломать. В таком случае надо прыгать прямо на вратаря, а это не совсем удобно. Срабатывает человеческий фактор, каково упасть на человека с высоты двух метров? Понятно, что вид спорта у нас мужской и бывает всякое, но специально калечить никого не буду. Ну а насчет остального... Вот, скажем, Ваня Бровко любит крутить — у него маленькая рука и ему тяжело бросать в дальний угол. У меня рычаг длинный, в большинстве случае вратарь не достанет, но если все-таки умудрится, то надо успеть перевести мяч в ближний. Есть вратари, которые играя с тобой, показывают, что уходят в один угол, а в последний момент выставляют руку или ногу. Вот с этими сложнее всего.

- Кто самый непростой из наших?

- Для меня это Ваня Мацкевич. Когда он ловит кураж, его тяжело пробить.

- В команде и в сборной тебе пришлось поработать сразу с несколькими тренерами высокого класса.

- К каждому тренеру нужен свой подход. Бебешко требовал четкого исполнения всех его указаний — как представитель советской школы. Каденас другой, он более мягкий...

- Любил залезть в душу?

- Нет, просто другой гандбол. Я вообще не люблю лишних разговоров. Моя работа — забрасывать мячи. В этом плане хорошо работать с Шевцовым. Забил — молодец, не забил — дал пару рекомендаций. И все. Он не расспрашивает, что да как, почему и как у тебя дома. Мне это нравится, потому что гандбол — он здесь и сейчас. Можно сказать, я такой фанатик игры.

- Как считаешь, ты достиг своего потолка в Бресте?

- Думаю, что нет.

- Но вам все никак не удается преодолеть рубеж 1/8 финала Лиги чемпионов. Будто заколдованная планка.

- Ну что сказать, выходит, каждый из нас в этом виноват. На самом деле это дает стимул тренироваться с еще большим усердием, чтобы в следующем году продвинуться дальше, потому что это будет новой страницей в истории клуба. Хотелось бы, конечно, оставить в нем свой след.

- Что дал тебе этот сезон?

- Стал лучше играть на перехвате. Испанская система подразумевает, что в защите мы нацелены на то, чтобы заставить ошибиться противника в атаке. Теперь лучше чувствую, где можно поймать соперника. Вообще здорово, когда в команду приходят представители разных гандбольных школ, узнаешь много нового. Это, понятно, расширяет твой арсенал.

- В каком чемпионате ты хотел бы играть после того, как БГК выиграет Лигу чемпионов.

- Франция, Германия. Может быть, Испания. Я бы сказал так — она мне больше всех импонирует именно как страна.

- Барселона, нормальный вариант. Можно еще и за прославленный футбольный клуб болеть заодно.

- Не, я вообще футболом не интересуюсь. Не представляю, как это можно — 90 минут сидеть перед телевизором, игроки бегают туда-сюда, а счет все равно 0:0. Полтора часа времени потеряно впустую. В гандболе иначе, взятие ворот каждую минуту и мне это зрелище кажется куда более интересным. Волейбол, баскетбол — та же история. Вот их я с удовольствием посмотрю.

- За кем еще из спортсменов следишь?

- Очень нравился Флойд Мейвезер. Последний бой с Макгрегором, это, конечно, было скорее как шоу, но все равно, весь мир следил за тем, что из этого получится. Человек оставил свой след в спорте.

Из белорусов — Даша Домрачева. Катя Галкина. Она моя одноклассница, и я стараюсь смотреть турниры, в которых она принимает участие. Художественная гимнастика — это вообще уникальный вид спорта, люди по 8 часов в день тренируются, где еще такой найдешь?

- Сейчас Катя вместе с подругами усиленно готовится к Токио-2020. Предолимпийский год...

- Я бы от олимпийского золота тоже не отказался. Выиграть этот титул только своими пацанами, с которыми еще в школе учился, было бы очень круто.

- Но это невероятно сложно.

- Я знаю. Но это мечта, ради которой стоит жить.