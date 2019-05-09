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Алексей Шевченко: У минского «Динамо» полно внутренних проблем, которые мешают раскрыться талантам

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  • 9.05.2019, 19:29
Алексей Шевченко

Известный журналист прокомментировал переход Дмитрия Буйницкого из минского «Динамо» в «Магнитку».

Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход белорусского форварда Дмитрия Буйницкого из минского "Динамо" в магнитогорский "Металлург".

"Еще одним новичком "Магнитки" стал белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий. Про то, что у этого игрока много предложений из России было известно давно. Возможно, он действительно талантлив, просто в Минске это разглядеть трудно, так как у "Динамо" полно внутренних проблем, которые мешают раскрыться талантам. Он молод, но на чемпионат мира не поехал из-за травмы. А там была бы хорошая возможность посмотреть на его потенциал", — как передает belarushockey.com, заявил Шевченко.


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