США готовят пакет срочной военной помощи Украине
- 16.05.2024, 9:27
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Чтобы поддержать ВСУ в районе Харькова.
Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине», - заявила она.
Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там «украинские силы ведут упорные бои».
По словам спикера, россияне предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там. Россия делает это для того, чтобы создать «неглубокую буферную зону вдоль украинской границы».
«И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться», – отметила Жан-Пьер.