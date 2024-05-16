«Уверен, что там мясо?»: белорус рассказал о «качественной колбасе» за $3 2 16.05.2024, 9:20

2,036

Комментаторы возразили.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о «качественной белорусской колбасе» стоимостью около 10 рублей и заявил, что в других странах не найти хорошую колбасу за такую цену. Комментаторы возразили.

В начале видео белорус показал палку колбасы, описав продукт: свиная, высший сорт, масса — 500 г. «Из нашего мяса, белорусская, натуральная, пахнет просто обалденно. Стоимость этой колбаски — $3. Вот в какой стране еще стоит $3 палка колбасы, полкилограмма, из мяса, не из муки какой-то, манки?» — задал вопрос мужчина.

И сам же ответил: «Я думаю, что нигде не купишь палку колбасы за $3, даже в Европе».

Один комментатор поспорил с утверждением о качестве колбасы: «Ты ее пробовал? Там сплошные сухожилия».

На это другой пользователь TikTok возразил: «Видимо, ты ее сам не пробовал. Постоянно беру такую и еще «Европейскую» этого же производителя, мелкий помол, отличное качество».

«Ты уверен, что там мясо?» — усомнился в качестве продукта еще один комментатор.

Третья комментаторша осталась недовольна ценой колбасы: «Так хочу в вашу Беларусь, так как в моей Беларуси я такую колбаску часто позволить себе не могу. Всего-то $3!»

«У нас вообще все дешево. Мясо стоит $5. При зарплате в $1000 можно купить 200 кг. Сколько может мяса купить на зарплату рядовой работник в Европе?» — спросил еще один пользователь.

«А сколько этой колбасы я могу купить на пенсию в 441 рубль?» — продолжила тему соотношения зарплат и цен в Беларуси другая комментаторша.

Кто-то же дал свой ответ на заданный автором ролика вопрос: «В Германии — 4,5 евро. Салями. Вкусная».

«Рига. 1 кг — 16 — 20 евро, из мяса», — написала еще одна пользовательница TikTok.