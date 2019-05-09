Дэвида Бэкхема лишили прав за пользование телефоном за рулем 1 9.05.2019, 21:33

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Дэвид Бекхэм

Футболиста лишили прав на полгода.

Футболиста Дэвида Бэкхема лишили водительских прав на полгода и назначили штраф за пользование мобильным телефоном за рулем, передает ВВС.

44-летнего Бэкхема признали виновным в использовании телефона во время езды по центру Лондона за рулем "Бентли" 21 ноября прошлого года.

Сам футболист признал вину.

О том, что Бэкхем нарушил правила дорожного движения, сообщил очевидец, который сфотографировал футболиста, когда тот проезжал по центру Лондона.

"Вместо того чтобы смотреть на дорогу, он смотрел себе на колени", - сказал представитель стороны обвинения Мэттью Спратт во время слушаний в магистратском суде района Бромли.

"Он [очевидец] утверждает, что ответчик использовал мобильное устройство на уровне своих колен. В этот момент он и сделал фото".

Бэкхема также оштрафовали на 750 фунтов стерлингов (976 долларов) и обязали оплатить судебные издержки.

Согласно британским правилам дорожного движения, на права Бэкхема начислено еще шесть штрафных очков вдобавок к уже имеющимся шести за предыдущие нарушения.

Защитник футболиста Джерард Тайрелл пытался объяснить суду, что Бэкхем очень любит ездить за рулем и отвозит своих детей в школу, когда у него есть такая возможность.

Он добавил, что его клиент не помнит "ни того дня, ни этого инцидента", но несмотря на это, признает свою вину, пишет Telegraph.

В сентябре отца четырех детей Бэкхема обвинили в уклонении от ответственности, когда он по формальным причинам избежал наказания по обвинению в превышении скорости.

Бекхем тогда признал, что ехал со скоростью 59 миль в час при разрешенной скорости 40 миль в час. Однако его юристу Нику Фриману удалось доказать, что уведомление о нарушении пришло на один день позже установленного законом 14-дневного срока.

Именно Фриман помог Бэкхему отменить восьмимесячный запрет на вождение и в 1999 году, заявив, что футболист пытался скрыться от папарацци и из-за этого превысил скорость.