В живописном месте на озере Нарочь продают базу отдыха 1 15.05.2024, 15:58

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Стоит как однушка в Минске.

Недалеко от озера Нарочь сейчас через аукцион продается небольшая база отдыха. Новых хозяев ищет двухэтажное здание в живописном Мядельском районе. Постройку с участком можно использовать под мини-гостиницу, кафе, магазин или другие объекты, пишет realt.by.

Находится база отдыха «Нарочь» прямо у въезда в курортный поселок Нарочь Минской области Мядельского района. Рядом расположен корпус санатория «Нарочанский берег». До пляжей отсюда пешком — около километра.

База отдыха появилась в этих местах в 1965 году. Она состоит из двухэтажного кирпичного здания площадью 239 квадратов и двух хозпостроек площадью 102 и 21 квадрат. В основном здании в 2023 году прошла реконструкция.

Продает базу отдыха РПУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство».

К зданиям прилегает земельный участок в 26 соток. Он будет предоставлен новому собственнику в аренду на 42 года. Целевое назначение земельного участка − для строений и сооружений базы отдыха «Нарочь». При этом его можно будет изменить и использовать здания для размещения объектов административного назначения, розничной торговли, общественного питания, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, бытового обслуживания населения.

Торги назначены на 4 июня. Они пройдут на площадке «БУТБ-имущество».

Начальная цена базы составляет 178 тысяч рублей (55 тысяч долларов).