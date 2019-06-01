Цена нефти Brent за день упала более чем на $3 7 1.06.2019, 8:16

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Последняя сделка 31 мая завершилась на уровне $61,69.

За последние сутки августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали в стоимости более чем на $3, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Торги 30 мая Brent закрыла на отметке $65,33. День она начала уже на уровне $65,09.

Последние сделки на 23.59 мск были закрыты на отметке $61,69. Цена на нефть за сутки упала таким образом на $3,64, сообщает РБК.

Минимальной отметки 31 мая нефть марки Brent достигала в 22:15 мск, упав до уровня $61,39 за баррель. Это самый низкий показатель с 11 февраля этого года, тогда цена нефти Brent опускалась до $60,9.

В целом за день августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 5,57%. Днем 31 мая впервые с середины февраля они снизились в цене ниже $64, вечером этот показатель упал уже ниже $63.

Нефть продолжает падать второй день подряд. Bloomberg объясняет это опасениями инвесторов, связанными с обещаниями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики (эта страна, поясняет Reuters, является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти).

Речь идет о заявлениях американского лидера о том, что 5-процентный тариф на мексиканские товары начнет действовать с 10 июня. Пошлины, указывал Трамп, будут увеличиваться до тех пор, пока из страны в США будут прибывать нелегальные мигранты. Кроме того, подчеркивал глава государства, 90% наркотиков поступают в Штаты из Мексики.

Помимо этого, по данным Bloomberg, на стоимость фьючерсов на нефть влияет продолжающаяся торговая война между Китаем и Соединенными Штатами.