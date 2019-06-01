Конкурс «Миссис Минск» закончился скандалом 6 1.06.2019, 8:49

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Фото: people.onliner.by

Участницы собираются подавать в суд на организаторов.

Неделю назад в Минске прошел один из многочисленных конкурсов красоты, про который все бы благополучно забыли, если бы он не продолжал махать своим скандальным хвостом до сих пор. Недовольные участницы признаются, что подгорать у них стало еще на стадии подготовки, но за проявление недовольства оргкомитет мог лишить зачетных баллов, которые все, понятно, берегли.

Когда конкурс закончился, начались ковровые бомбардировки в чатах. 22 участницы в итоге собрались в суд. Весь гнев направляется на организаторов — ООО «Прайм Ивентс» и агентство нестандартных моделей K&Q Models, пишет «Онлайнер».

«Организаторы между собой разругались»

Недовольные участницы собираются вместе, чтобы подписать коллективную претензию. Вечер среды, а их все не отпускает. Можно понять степень гнева.

Конкурс состоялся в прошлую субботу. До него в течение месяца велись предварительные соревнования. Четыре этапа, за каждый из которых давались баллы. Участницы говорят, что хотели узнать промежуточные результаты. Но организаторы отказали: типа, кто-то, возможно, расстроится, и это отразится на качестве выступления в финале.

Фото: people.onliner.by

— Организаторы между собой разругались. И одна из них встала на нашу сторону. Выслала всем рейтинги. Сильнейшие дальше не прошли. Некоторые члены жюри впоследствии прислали свои бланки. Знаете, из 13 членов жюри 5 ушли сразу после первого выхода.

Организаторы говорят, что их было 11 и что никто никуда не уходил.

Финал обернулся женским недовольством. Уже в ночи общий чат стал разрываться. Говорят, там были и оскорбления, и просьбы простить за них, и все на свете.

— Вопросы, если честно, начались с первого дня. Мы не молчали, выражали претензии, но организаторы нас постоянно тормозили, грозили лишением баллов. Это было прописано в условиях договора. Он такой, что в обязанности организаторов входило обеспечение финальной церемонии, а в наши — дикое количество пунктов.

Фото: people.onliner.by

— Но так хотелось, что вы не обращали внимания?

— Ну да. Когда подписывали договор, естественно, не думали об этом.

Конкурсантки отмечают, что возможность критически высказываться имела только одна из них — Любовь Шибаршина.

— Почему? Потому что она смелая. И всегда говорила: буду высказываться, несмотря на баллы, которые снимают. И ее действительно побаивались. Потому как человек — ивентор с большим опытом, знает, о чем говорит. Любовь где-то слушали, но все равно делали по-своему.

Фото: people.onliner.by

Всего было 47 участниц, из них 22 собираются идти до конца и уже подписали коллективную претензию.

Когда вокруг тебя бушует взволнованный хор расстроенных женщин, их детей и мужей, сложно вычленить суть. Благо коллективное недовольство оформили в следующие пункты.

Донести до общественности, каким образом на самом деле проходил конкурс.

Лишить права (лицензии) на проведение такого рода мероприятий ООО «Прайм Ивентс» и K&Q-Models.

Вернуть деньги конкурсанткам за несоблюдение договора и моральный ущерб за оскорбление.

Признать конкурс фальсифицированным (недействительным).

Привлечь к ответственности ООО «Прайм Ивентс» и K&Q-Models

«Не думала, что дойдет до такого»

Миссис «Добро» Любовь Шибаршина четко формулирует общую «злость». Эта та самая «одна-единственная» участница, которой разрешались критические комментарии. Любовь приезжает с репетиции медальной церемонии Европейских игр и очень спокойно раскладывает все.

Фото: people.onliner.by

— Все упирается в результат конкурса?

— В целом да, но можно детализировать.

Если коротко, все конкурсные этапы проводились без привлечения специалистов. Исходя из этого, лично я не могу сказать, что оценка оргкомитета является компетентной. Это первое.

Второе. Появилась информация, что не все наши соцпроекты были отсмотрены. Не знаю, насколько это правда, но это провоцирует очередную порцию вопросов. А их и так немало.

Третье. После финала начались переписки, не самые приятные для многих участниц. Девочки делали скрины. Но какой у них юридический статус, если мы говорим об оскорблении? Насколько я знаю, к делу это не приложишь. К тому же оскорбления размещались в сторис. Их никто не сохранял в присутствии юриста. Но они были — это факт. И всем непонятна такая агрессивная реакция организаторов.

Четвертое. Был ли конкурс вообще зарегистрирован? Нам ничего не показывают. Когда подписывали контракт, такая мысль даже в голову не приходила. Вроде реклама идет, все серьезно… Что с положением конкурса, в котором прописаны все номинации? Заходила на сайт — там его до сих пор нет. Хотя это лично мой «косяк». Наверное, мне слишком хотелось поучаствовать.

Фото: people.onliner.by

В общем, сумбур. Выясняются все новые обстоятельства.

— Участницы говорят, что договор кабальный.

— Да.

— Так а чего вы его подписывали?

— Не думала, что дойдет до такого. Меня интересовали моменты с использованием фотографий, на которых я буду присутствовать. Авторские права и смежные моменты. Все было очень внимательно прочитано. Я проверила и уточнила каждый пункт.

Да, договор кабальный. Но там не было ничего неподъемного. Если бы я организовывала такой конкурс, то тоже попыталась бы себя максимально обезопасить и наделить почти абсолютным контролем. В данном отношении мне все понятно.

— Что за история про штрафные баллы?

— На фоне других девушек, вероятно, я иногда слишком «выступала», но желания провоцировать конфликты и близко не было. Просто задавала вопросы. Есть конкретный этап, есть конкретный вопрос. Допустим, во сколько мы приезжаем, какое будет оборудование, что по свету.

Фото: people.onliner.by

Когда случались переносы, как организатор, могла это понять. Претензий не возникало. Вопросы — да, были. Но это просто такой подход. У меня понедельник, я знаю, что нужно готовить творческий конкурс к «Миссис Минск», потому формирую список вопросов и скидываю в общий чат. Мою деловую активность могли воспринять как некий отпор. Но я не вела войну.

Война вот сейчас началась. Хотя слово слишком громкое. Есть конкретный «косяк» с оценками судей, вернее, с бланками, которые они заполняли. В каком виде список итоговой двадцатки получил ведущий? Была бумажка с написанными от руки фамилиями или официальный протокол, хоть как-то похожий на документ? Это не проясняется.

Ольга Ягубова — одна из организаторов — сказала, что судьи, в том числе Светлана Статкевич и Светлана Кузнецова, проставили баллы только восьми участницам. Вокруг этого все и завертелось. В Facebook ей прилетел ответ от Статкевич.

— Вы же понимаете, что со стороны это может казаться коллективной истерией проигравших?

— Среди нас есть девочки, которые вошли в топ-10 и тоже остались недовольными. Множественные несостыковки и общий бардак… Просто возмущает. Смотрите, Саша Нестерчук по итогам предварительных соревнований шла второй. Но после первого дефиле не попала даже в двадцатку. Вопрос: как плохо она должна была пройти по сцене, чтобы не оказаться в следующем раунде?

Фото: people.onliner.by

И надо понимать, что столкновений теперь много. Ягубова закусилась со Статкевич. Одна линия. Организаторы не могут прийти к единой позиции. Вторая линия. Организаторы не в ладах с участницами. Третья. Ну и, надо быть честными, среди участниц тоже есть недопонимание. Это четвертая.

Итого. Лично я просто не хочу, чтобы конкурсом городского масштаба, который определяет представительницу страны на международных соревнованиях, занимались люди с низким профессиональным уровнем.

— Насколько серьезно вы настроены по поводу суда? Или это больше желание пошуметь?

— Если суд все-таки будет, приду. Коллективную претензию я вчера подписала. С учетом своей занятости приложу максимум усилий, чтобы разобраться в ситуации.

«Претензии, на мой взгляд, высосаны из пальца»

Ольга Ягубова — руководитель агентства нестандартных моделей K&Q Models, являющегося одним из организаторов конкурса. Недовольные участницы говорят, что устроитель сперва пошла в атаку, затем попросила прощения и в итоге встала на их сторону.

— Как вам история?

— Я привыкла, но такой треш происходит впервые. Обычно из участниц конкурсов, которые мы раньше проводили, выделялись максимум одна-две девушки. То есть небольшое количество. Они да, могли позволить себе оскорблять других конкурсанток, оспаривать мнение жюри. Обычно же все проходит в дружеской манере, и вопросов не возникает.

Претензии, на мой взгляд, высосаны из пальца. Каждая считает, что она должна была победить или войти в топ-20. Но опять-таки мы выбирали претендентку на звание «Миссис Вселенная». А такая женщина должна быть уравновешенной и сохранять лицо в любой ситуации. Всякое же может случиться. И грубо говоря, склочная, скандальная девушка не может поехать на такой конкурс. Позорить страну недопустимо.

Многие девушки думают, будто организаторы им все должны. Но забывают главное: это конкурс красоты и все-таки состязание. Есть какие-то рамки. Если у вас на фотосессию 15 минут, это такое испытание, надо проявить себя за предоставленное время. Там была претензия, мол, их не предупредили, что фотосессия будет не в ч/б. Но я отвечала в переписках, что подобный вариант возможен. В итоге Алексей Грекул и фотограф решили, что лучше будет сделать в цвете. Но на мой взгляд, это мелочи.

Я считаю, таким образом девушки пытаются оправдать свой провал.

Фото: people.onliner.by

— Говорится, что конкурсантки заплатили деньги за услугу и не получили ее.

— Оргвзнос — это не плата за услугу. Он покрывает расходы на конкурс. Оргвзносы есть везде. Был такой и на конкурсе «Самое красиво лицо Беларуси». Парень у нас ездил на «Мистер океан» и тоже платил.

— Что скажете о голосовании по топ-20?

— У участниц в договоре прописано, что выбор жюри не оспаривается и не обсуждается.

— Договор действительно настолько выгодный для организаторов?

— Почему? Там прописаны все права и обязанности. Один из пунктов касался общения между конкурсантками. Было обязательство сохранять дружелюбную атмосферу. Но нашлась группа девушек, которые позволяли себе обсуждать других участниц, отмечать, что «вот эта не достойна победы в такой-то номинации». По сути, это не их дело. Это выбор жюри.

И да, за все склоки, скандалы и оскорбления мы снимали баллы.

— Недовольные участницы говорят, что сразу после конкурса вы немного попсиховали, а потом встали на их сторону. То есть тоже недовольны голосованием.

— У нас сейчас утеряны некоторые бланки. Не знаю почему. Я за них не отвечала.

Когда мы вбивали баллы для финального подсчета, действительно попалось два-три бланка (точно не помню), в которых оценки были выставлены не всем 47 участницам. В принципе, это решение судьи. Человек решил не утруждать себя 47 оценками, а поставил баллы 8—10 участницам. Мы ничего не можем поделать с этим. Но был такой факт. По этой причине недовольные девушки, возможно, и не попали в топ.

Фото: people.onliner.by

— Что за история про девушку, которая была второй по итогам промежуточных конкурсов, но не оказалась в топ-20?

— Не набрала нужного количества баллов от 11 членов жюри. Сами понимаете, 11 человек, 10 возможных баллов. Результат любой участницы мог резко подняться или опуститься после первого дефиле. Тут все непредсказуемо.

Рассуждать о честности или нечестности жюри я не могу. Я не в курсе, я не знаю.

— После финала конкурса у вас возникло недопонимание с вашим партнером Алексеем Грекулом. В чем суть?

— Когда я соглашалась на участие в организации, ставила Алексею условия, что вписываюсь только в работу над стопроцентно честным конкурсом. Как показывают баллы, так и должно быть.

И вот что произошло.

По всем баллам (за предварительные конкурсы и финальные) на втором месте оказалась Галина Жук. Началось обсуждение победителей. Три члена жюри выступили категорически против Галины. Сказали, что короткая стрижка — это нет, не хотим. Хотя и у нас, и на других международных конкурсах длина волос ни на что не влияет.

Вот и начались споры с Алексеем. Ну как так, человека слили, потому что у нее короткая стрижка? Я против.

— Какой была мотивация такого решения?

— Я не буду называть имен, но было три члена жюри, которые имеют непосредственное отношение к конкурсу «Миссис Вселенная». У них есть опыт. Люди понимают, кто может проявить себя хорошо на международных соревнованиях и выйти в топы.

Фото: people.onliner.by

— В правилах прописывалось, что решающее слово есть у конкретных людей?

— Ну вообще, нет. Я жалею, что в день финала не заступилась и не настояла. Получилось, что третье место они подняли на второе, а четвертое поставили на третье. А первое место на сто процентов заслуженное. Победительница прекрасно проявила себя во всех конкурсах.

Упомянутая Галина Жук сидит рядом. Конкурсантка вызывала подозрения у некоторых участниц, потому что имеет отношение к агентству Ягубовой.

Фото: people.onliner.by

— Числюсь здесь, но у меня не было спонсоров на этом конкурсе и модельное агентство за меня не вписывалось.

— Это ведь тоже часть претензии.

— Я всего лишь модель. Это мой дополнительный заработок в свободное время.

Знаете, девушки, о которых мы говорим, изначально создали некую коалицию, почему-то направленную против меня. Даже открыли отдельную беседу. Там началось перемывание костей. Мол, я нечестна, Ольга нечестна. В общем, из пальца высасывали. И даже сейчас в мою сторону продолжаются претензии. За что — непонятно. Нужно уметь достойно проигрывать и получать удовольствие от того, что происходит.

«Недовольство девушек свидетельствует о неумении проигрывать»

Алексей Грекул представляет ООО «Прайм Ивентс». Мужчина пьет капучино и спокойно реагирует на все вопросы.

Фото: people.onliner.by

— Девушки недовольны выбором победительницы, недовольны выбором топов. На то они и девушки, на то это и конкурс. Кто-то побеждает, кто-то нет. Для нас ситуация рабочая. Компания организует конкурсы красоты не в первый раз. Мы делали «Мисс Минск» в прошлом году, «Мисс Евразия» и «Самое красивое лицо Беларуси» вместе с партнерами K&Q Models.

Это наш четвертый конкурс, но у него есть отличие: целых 47 участниц. Раньше было 19—23.

— Зачем так много?

— Так решили. Было много желающих. Поступило порядка трех тысяч заявок. Тысячу девушек мы просматривали вживую и собеседовали.

— Почему были разные суммы взносов?

— У одних 900 рублей, у других 1200. Это оргвзнос. После Нового года цена поменялась.

— Претензия участниц: мол, они заплатили деньги, и вы обещали им после конкурса акт выполненных работ.

— Не обещали.

— Другая претензия: мол, они заплатили деньги, а им за участие не досталось даже цветов.

— Они получили очень много за внесенные деньги. Месяц до конкурса проходили подготовку, ходили на обучение, проводили репетиции, посещали мастер-классы. Понимаете, у конкурсанток было четыре промежуточных испытания в профессиональных студиях и залах.

— Но и это вызвало вопросы.

— Мы не сто долларов, чтобы всем нравиться.

— Окей, за критику организаторов полагались штрафные баллы?

— До всех было доведено: если участницы не обосновывают свое недовольство, оргкомитет имеет право снимать баллы.

Фото: people.onliner.by

— Что произошло при выборе топ-20?

— Изначально надо сказать, что у нас конкурс не моделей, а успешных женщин, которые замужем. Мы выбирали победителей и топы комплексно. Специально для этого и делали наши промежуточные испытания: фотосессию, спортивный, кулинарный конкурсы и конкурс талантов. Оценки за каждый этап суммировались. Просто быть красивой мало.

— То есть участницы подошли к финальному шоу с каким-то набором баллов.

— Естественно. И да, у некоторых участниц мы снимали баллы, потому что они относились грубо к другим конкурсанткам, необоснованно критиковали организаторов, а еще и курили. Да, мы не могли контролировать их повсеместно. Но условиями конкурса это было запрещено — чтобы как минимум не портить образ. Но мы видели курящих девушек после спортивного конкурса.

В итоге образовался топ-20 из девушек, которые набрали максимальное количество баллов.

— Топ-20 к первому дефиле?

— Не совсем так. Было первое дефиле. Жюри проставило оценки. Эти оценки прибавлялись к промежуточным, получался топ-20.

— Говорят, некоторые судьи не заполняли бланки полностью и несколько бланков потерялось.

— Все судьи заполняли бланки полностью. Но несколько мы действительно не нашли. На самом деле были некоторые ошибки в организации. Многие вещи делали впервые. Потому ошибки — это нормально. Они не критические. Мы говорили об этом участницам. Но таких недочетов, чтобы конкурс получился нечестным или что-то в этом роде, не было.

Фото: people.onliner.by

— Почему вы не дали участницам ознакомится с бланками голосования?

— Никто никогда их не дает. Это закрытая информация.

— Согласитесь, стремно. Есть спорный момент по баллам, а бланки утеряны.

— История не самая приятная — да. Тема про предоставление итогов голосования — нет. Мы не должны их предоставлять. Это корпоративная тайна.

— Что за история с определением первой тройки?

— Победительница набрала максимальные баллы во всех промежуточных конкурсах. Оценки жюри во время финала были соответствующими. Тройка определялась по большинству голосов: кто был за, кто был против.

— Объясните: определение топ-3 — сумма всех набранных баллов или мнение судей?

— Это и то, и то. Но последняя инстанция — жюри.

— То есть конкурсантка может быть второй по баллам, но жюри вправе подвинуть ее выше?

— Я не вправе комментировать обсуждение жюри.

— Я прошу прокомментировать механику.

— Мы не вмешивались. Безусловно, члены жюри спрашивали у представителей оргкомитета, как на промежуточных этапах проявляла себя та или иная конкурсантка. Они могли это учитывать.

Да, девушка могла войти в тройку. Но жюри — все равно последняя инстанция.

— Это было где-то прописано?

— Участницы были в курсе. И да, у нас есть устав конкурса.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?

— Она не очень хорошая. Нужно было принять результат и двигаться дальше. Если участницы недовольны организационными моментами, «косяки» были, мы их признали и попросили прощения.

Что касается судейства, то тут все на сто процентов честно.

Фото: people.onliner.by

— Хорошо, а почему вы всех удалили из группы, где после конкурса шло не самое приятное обсуждение?

— Чат уже был не нужен. Он создавался для информирования. Конкурс прошел, необходимости нет.

— То есть вы не психанули под напором критики?

— Было много флуда. С утра открываешь телефон, а там 800 сообщений.

— Согласитесь, со стороны может показаться, что ребята собрали с конкурсанток примерно $23 тыс. на проведение конкурса и не справились, после чего посчитали: вы, девушки, сами виноваты.

— Это неправильное видение, оно очень деструктивное. Все познается в сравнении. Мы сделали конкурс без какой-либо поддержки и, считаем, на достойном уровне. Хоть и с некоторыми «косяками». А недовольство девушек свидетельствует о неумении проигрывать.

И да, возможно, мы не совсем правильно очертили суть конкурса, неполноценно. Девушки считали, что все и все должны. Всех должны отправить на Бали и дать короны. Это неправильное представление. У нас конкурсы красоты только начинают свое развитие, и мы хотим делать все на достойном уровне.

— Вы в себе уверены на случай суда?

— Да. По договорам мы на сто процентов выполнили все обязательства.

— Ягубова, говорят, больше не будет с вами работать?

— Не получал такой информации. Будем работать или нет, покажет время.

Знаете, путь, который выбрали участницы, ни к чему не приведет, возможно, только к хейту со стороны общественности.

«Просили, чтобы голосование было в электронном виде»

Столичный шоумен Андрей Бонд входил в жюри конкурса. Особо глубоко не погружался, но атмосферу прочувствовал.

Фото: people.onliner.by

— Насколько подсчет голосов был честным или нет, я вообще не знаю. Потому что видел себе спокойно, смотрел и офигевал от происходящего. Организаторы очень просили, чтобы голосование было в электронном виде, через «гугловскую» табличку. Но мы все-таки голосовали по бумажкам.

Насколько я понял, по баллам в итоге все стыковалось. Только они решали по номинациям, потому что победительнице представлять страну на международном конкурсе. А если миссис поехать не может, то вице-миссис. То есть целая стратегия.

Вообще, хочу привет передать девочкам, которые шли на этот конкурс с мыслями про мир во всем мире и прочей наивной ерундой. Погуглите, везде дикое количество конкурсов красоты. Есть рабочие механизмы. Это бизнес.

В чужие бланки не заглядывал, но в своем все заполнил. Хотя многое мне было непонятно. Была участница чуть ли не под первым номером, я еще подумал: «Прикольная какая». Но она вылетела после первого дефиле. Честно, офигел, потому что в моем представлении такая должна была проходить дальше. И вообще, конкурс на 50 человек, не все из которых оценивают себя объективно, какие-то непонятные люди, предварительные конкурсы — очень сложно…

— Если еще позовут, пойдете?

— Может, и пойду. Но перед этим задам много вопросов.