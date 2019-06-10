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В Италии прогремел взрыв: погиб мэр города

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  • 10.06.2019, 20:19
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По предварительным данным, взрыв в здании мэрии города случился из-за утечки бытового газа.

В городе Рокка-ди-Папа под Римом случился взрыв в здании мэрии. Об этом 10 июня пишет агентство АНСА. От взрыва обрушился фасад здания, передает korrespondent.net.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жителей соседних домов, а район оцепили. В результате прогремевшего взрыва получили ранения девять человек, в том числе дети.

Также сообщается, что мэр города Эмануэле Крестини погиб от взрыва. В соседнем здании находились дети, они получили ранение от разлетевшихся во время взрыва осколков стекол и камней.

По словам губернатора области жизни раненых находятся вне опасности.

По предварительной версии, мощный взрыв произошел из-за утечки бытового газа. В агентстве АНСА пишут, что ранее перед зданием мэрии проводили работы по строительству дороги.


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