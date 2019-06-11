В Бресте таксист и четверо его пассажиров напали на автомобиль 3 11.06.2019, 22:21

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Нападавшие били в окна и пытались открыть двери авто.

Инцидент произошел 9 июня на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 июля, сообщает nn.by.

На светофоре остановился автомобиль, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент из такси выскочили пятеро человек и набросились на легковушку. Они били в окна и пытались открыть двери авто. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, легковушка уехала.

После этого такси начало преследовать эту машину. Чем закончилась ситуация — неизвестно.