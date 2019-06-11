закрыть
12 июня 2019, среда, 0:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Бресте таксист и четверо его пассажиров напали на автомобиль

3
  • 11.06.2019, 22:21
  • 3,516

Нападавшие били в окна и пытались открыть двери авто.

Инцидент произошел 9 июня на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 июля, сообщает nn.by.

На светофоре остановился автомобиль, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент из такси выскочили пятеро человек и набросились на легковушку. Они били в окна и пытались открыть двери авто. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, легковушка уехала.

После этого такси начало преследовать эту машину. Чем закончилась ситуация — неизвестно.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип