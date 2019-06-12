Минфин: Российский кредит на $600 миллионов застрял 11 12.06.2019, 14:48

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Кредит планировалось направить на погашение внешних займов.

Министерство финансов Беларуси заявляет, что с привлечением российского госкредита на $600 млн возникли проблемы.

"По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на $600 млн и по траншу ЕФРС на $200 млн застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия", - сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович, сообщает "Интерфакс".

Ермолович напомнил, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.

"Этого в принципе было достаточно, чтобы полностью закрыть обязательства. Плюс $150 млн в эквиваленте - выход на российский рынок заимствований", - добавил он.