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«Минус 3000 рублей за день»

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  • 12.06.2019, 19:19

Белорусы жалуются на неожиданное списание огромных сумм за мобильный интернет.

Абоненты: «У меня памяти на телефоне столько нет, сколько я гигабайт скачал!»

Одна за другой появляются истории, как с баланса телефона вдруг списывается внушительная сумма денег за интернет-трафик. Вроде бы из-за обновления систем телефона. Самое ужасное, что связь с интернетом идет не через wi-fi, а с помощью мобильного интернета. В результате съедается большое количество трафика, и счет приходит внушительный, пишет kp.by.

- Маме 70 лет, в интернете она не сидит, только пользуется вайбером, когда родственники звонят раз в неделю. Ей пришло сообщение о списании 170 рублей за интернет. При пенсии около 280 рублей! - рассказывает Евгений Боровский. - У мамы телефон марки Lenovo. Я обратился в velcom | A1, мне сказали, что это массовая история, телефоны сами обновляются. Сказали ждать, они разбираются.

Похожая история произошла с мамой минчанки Лидии. Общая задолженность у нее на телефоне - почти 500 рублей! Такая сумма вышла за 10 дней. Обычно в месяц уходит не больше 20 рублей.

- У мамы телефон марки HTC. В конце мая ей пришла смс, что за интернет с баланса будет списано 146 рублей. Мы позвонили в velcom | A1, выяснилось, что сумма набежала с 27 по 31 мая, а за время с 1 по 5 июня спишется еще 350 рублей! По сведениям оператора, мама пользовалась интернетом по 1,5 - 2 часа ежедневно по вечерам. Но за пределами дома мама в интернете не сидит, у нее грядки, теплица, а в доме wi-fi, - говорит Лидия. - Даже если допустить, что мама его отключила и подключила услугу «Мобильные данные», цифры все равно большие. Это сколько гигабайт надо скачать? Мы оставили заявление, оператор обещал разобраться. А пока мы отключили через личный кабинет функцию передачи данных.

Это еще не все рекорды. У Валерия из Гродно списали почти 3000 рублей.

- За день! Днем ранее я проверял баланс, было минус рубль. На следующий день я телефоном практически не пользовался, но был включен мобильный интернет. Послезавтра увидел в настройках, что за день скачено 50 Гб трафика! - говорит Валерий Юдин. - У меня телефон марки Huawei. Никаких оповещений об обновлениях не было, у меня даже памяти на телефоне столько нет!

Посмотрел баланс - минус 2872 рубля. Я был в шоке. Пока приехал в velcom | A1, сумма уже выросла до 2936. Я написал заявление, у меня забрали телефон, будут разбираться. У меня в телефоне в настройках установлен лимит на трафик - согласно моему тарифному плану. Когда лимит превышается, функция передачи данных должна отключаться, и так всегда и было. В этот раз она не отключилась.

Происходят такие истории и с пользователями других операторов.

- У меня телефон Huawei, любые автообновления отключены. С 8 июня по 11 июня улетело 20 Гб трафика! Я абонент МТС, - поделился на форуме пользователь.

Операторы: «Отключите функцию передачи мобильных данных или переведите смартфон в режим wi-fi»

Крупнейшие мобильные операторы Беларуси говорят, что в курсе ситуации.

- Сейчас мы анализируем информацию, поступившую от наших абонентов. Пока рекомендуем абонентам проверить настройки передачи данных и актуальность версии программного обеспечения, а также по возможности пользоваться wi-fi, - объясняют в пресс-службе компании МТС. - Каждый случай будет рассмотрен индивидуально, и абоненты получат обратную связь.

В компании velcom I A1 также отмечают, что в последнее время наблюдается резкий рост потребляемого трафика среди пользователей.

- Это связано с обновлениями операционной системы на смартфонах определенных моделей некоторых производителей, на которых установлены старые версии ОС Android, - заявили в пресс-службе компании. - В данный момент по запросу velcom | A1 специалисты компаний-поставщиков выясняют обстоятельства ситуации. До выяснения причин со стороны производителей абонентам velcom | A1, столкнувшимся с проблемой резкого скачка потребляемого трафика, рекомендуется отключить функцию передачи мобильных данных или перевести смартфон в режим wi-fi.

Похожих ситуаций с абонентам сети life:)

пока не замечено. Возможно, это связано с системой оплаты: при отрицательном балансе у этого оператора исходящая связь и мобильный интернет отключаются, а то время как у МТС и velcom | A1 многим абонентам можно пользоваться связью и интернетом в долг, а оплатить по результатам месяца.

Оба оператора предоставляют услугу отключения мобильного интернета. Сделать это можно, обратившись с паспортом в фирменные центры операторов или с помощью USSD-запроса: для velcom I A1 - 135*1# вызов, для МТС - 111*401# вызов.


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