Инспектор ГАИ: Ночью не работают эти указы Лукашенко вообще 13.06.2019, 13:52

2,295

Как эвакуируют автомобили белорусов.

Когда Алексей обратился в редакцию abw.by, показалось, что в его рассказе есть какая-то ошибка.

Алексей совершил тяжкое правонарушение, которое привело к ДТП. За этот проступок автомобилист наказание свое еще понесет, но речь пойдет не столько о самом дорожном происшествии, сколько о том, что было после него.

Алексей: "Скрывать нечего - в ДТП я попал, будучи в состоянии алкогольного опьянения - не справился с управлением и врезался в дерево; никто не пострадал. Оформлением ДТП занимался инспектор ГАИ Партизанского РУВД. Время было уже позднее, около полуночи. На руки я получил акт осмотра транспортного средства. Сразу особо в него не вчитывался, но когда пришел на автостоянку за автомобилем, пришлось почитать внимательнее. А суть в том, что стоимость эвакуации была прописана - 200 рублей".

На этом повествование Алексея приостанавливается и начнем параллельно разбираться в ситуации. Для начала выясним, на каком основании производилась эвакуация и чем она регламентировалась. Смотрим выданный Алексею документ:

Мы видим, что была осуществлена принудительная отбуксировка транспортного средства. Процесс этот регламентируется указом №36 "О некоторых вопросах принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортных средств" (далее - Указ). На этой стадии все чисто, эвакуация начата инспектором ГАИ на абсолютно законных основаниях, и он в силу ст.8.10 ПИКоАП имел на это полное право, даже обязан был сделать.

Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

Указ №36 также гласит, что принудительная эвакуация осуществляется с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам милиции либо иным государственным организациям и организациям с долей государства не менее 50%, которые определяют местные органы власти. А кому же принадлежит эвакуатор в нашем случае?

Кому принадлежит не указано, что уже грубое нарушение, допущенное инспектором ГАИ. Зато сумма 200 рублей видна четко. Эвакуировал же автомобиль некий гражданин Потанин. О нем чуть позже, а пока поговорим о деньгах.

Тарифы на принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортных средств установлены решением Минского городского исполнительного комитета №3560 от 1 декабря 2016 года.

Мы видим, что отбуксировка к месту хранения путем полной погрузки авто стоит 60 рублей. Откуда взялись 200? Об этом мы спросили у водителя эвакуатора, который доставлял автомобиль к месту хранения по "драконовским" тарифам. Разговор, к слову, поверг нас в шок.

Изначально мы предполагали, что водитель - сотрудник одной из государственных организаций, определенных исполнительной властью для нужд эвакуации, но на неоднократные вопросы о юридическом статусе своей организации он ответил: "Я работаю сам с собой". ИП что ли? Но компании, а тем более лица, работающие "сами по себе", по закону не могут осуществлять принудительную эвакуацию, что предельно понятно предписано Указом №36.

Далее разговор строился так:

- За принудительную эвакуацию нормативными актами предусмотрен тариф 60 рублей при полной погрузке автомобиля. Откуда 200 рублей за ваши услуги? Ведь документ, по которому вы доставляли авто, так и называется - Акт осмотра транспортного средства в случае его принудительной отбуксировки (эвакуации)

- Это не было принудительной эвакуацией - это просто доставка авто с места ДТП к месту хранения. Тариф состоит из многих составляющих, определяемых состоянием авто после ДТП. Вы слышали о свободном ценообразовании? Хоть 1000 рублей укажем за эвакуацию, если насчитаем.

- Указом Лукашенко определено, что только уполномоченные государственные организации осуществляют эвакуацию. Как вас, частное лицо, нашел инспектор ГАИ?

- Инспектор позвонил мне сам лично. Ночью принудительная эвакуация вообще не ездит. Ночью не работают эти указы Лукашенко вообще.

- А что за личные отношения у вас и инспектора ГАИ, если он в нарушение указа вызвал для осуществления эвакуации не уполномоченную госорганизацию, а вас?

- А зачем вам это знать? Он что, посреди улицы должен разбитое авто оставить?

- Но так же быть не должно. Есть же Указ, есть установленные тарифы, есть правила.

- Вы мне прекратите эти все указы, они мне… не нужны…

- И все же как инспектор ГАИ вас нашел? По интернету, что ли?

- Да, а почему нет? Вы же тоже, когда вам эвакуатор нужен, по интернету ищете.

- А не дороговато ли - 200 рублей?

- А почему это должно быть дороговато?

- Вы знаете, это все скорее всего станет предметом разбирательства определенных органов, потому что все это за пределом понимания...

Запись этого разговора находится в редакции ABW.BY.

Получается, что инспектор ГАИ либо не знает требований Указа в части возможности эвакуации транспорта только уполномоченными госорганизациями и привлекает к этой процедуре частника, либо знает, но… Об этом не будем. В результате частники выставляют счет, кратно превышающий все допустимые официальные тарифы по своим никому не понятным расчетам.

Теперь о хранении автомобиля. Тем же Указом определено, что не только сама эвакуация, но и хранение эвакуированных транспортных средств осуществляется следующим образом:

- хранение принудительно отбуксированных (эвакуированных, доставленных) транспортных средств осуществляется на охраняемой стоянке, принадлежащей органам внутренних дел или государственным организациям;

- оплата работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства или уполномоченным им лицом органу внутренних дел или государственной организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка.

Доставили же авто Алексея сюда:

"Охраняемая стоянка ООО Белик П.А.". В базе данных "Картотека" указано, что это ООО работает по упрощенной системе налогообложения и не имеет ведомственного подчинения. Есть ли в этом ООО как минимум 50% доли государства, чтобы иметь возможность хранить принудительно эвакуированные транспортные средства согласно Указу? Не знаем наверняка, но сомнения в этом присутствуют.

К слову, представители редакции ABW.BY уже были по этому же адресу по вопросу незаконно удерживаемого транспортного средства и требования платы за хранение. Тогда мы права автовладельца отстояли, только по этому адресу работала другая организация - ООО "Спецэвакосервис", по той же базе "Картотека" числящееся как действующее и располагающееся до сих пор по этому же адресу. Интересно.

Все произошедшее оставило неприятный осадок, ведь так в наглую нарушать закон, не считаясь даже с принципами морали, способен человек определенного склада характера.

Тем не менее после нашего разговора с водителем эвакуатора последний в срочном порядке связался с Алексеем и назначил ему встречу на автостоянке по месту хранения автомобиля. И - о чудо! - тариф с 200 рублей снизился до 70 (60 руб. за эвакуацию по официальному тарифу + 10 руб. за использование некой дополнительной тележки). Совесть проснулась или интерес со стороны СМИ повлиял? В любом случае так нельзя. С людьми.