«Лукашенко не учел одного» 18 14.06.2019, 10:17

6,774

Бывшие председатели колхозов рассказали, в чем не прав диктатор.

Правитель Беларуси озвучил два предложения, которые малопонятны для городских жителей. UDF.BY объясняет, в чем там дело.

«Лукашенко же, наверное, и трактор подарили, и пастбища у него бесплатные»

На днях Лукашенко заявил, что в Беларуси стоит активно заняться овцеводством.

«Мне правительство пишет — ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года?» — возмутился правитель страны.

И привел в пример личное хозяйство: «У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь — и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

Бывший председатель колхоза из Слолбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY объяснил:

«Да, овцеводство стоит развивать, но не так как это делают у нас. У нас строят комплексы за миллионы долларов и прочее. У нас овцеводство – это только мясо, баранина. Но сегодня людям некуда деть шерсть, некуда деть шкуру. К примеру, в колхозах шкуру теленка покупают за 50 копеек! Сделайте нормальную цену на овчину , сделайте заготовку шерсти. Фермеры не знают куда ее девать, просто складывают мешками как утеплитель».

Николай Лысенков считает, что государство мало делает для создания необходимых условий для овцеводства.

«Белорусские фабрики шерсть покупают в Англии. Так за эти миллиононы долларов, за которые вы хотите построить ферму по овцеводству, постройте перерабатывающий завод. И люди ринутся сами покупать овец и заниматься ими», – полагает бывший председатель колхоза.

Николай Лысенков критически относится к опыту правителя Беларуси:

«Президент судит, наверное, о баранине по ценам на Комаровке или по ценам на элитную вырезку. Но он не учитывает одного – затрат. Ему же, наверное, и трактор подарили для хозяйства, который все обрабатывает и косит. И пастбища у него бесплатные, и рабочая сила. А у фермерам такого не дают».

Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский согласен с мнением коллеги.

«Идея развития овцеводства в стране имеет право на жизнь. Но вопрос, какие условия для этого создаются. Что делать с мяском, если дойдет до его массового производства? Это же не просто продать на шашлык. Как будет налажена массовая переработка шерсти? На сегодня это проблема. Раньше в Шкловском районе работало три пункта по приему и переработке шерсти, теперь такого нет», – рассказал UDF.BY Мигурский.

«На место Лукашенко я бы задумался над ним»

Второе предложение, которое озвучил правитель Беларуси, родилось не у него, а у руководителей нефтеперерабатывающих заводов. Они производят биодизель для сельхозпредприятий, теряя при этом до 30 млн долларов. Нефтяники предложили перестроить эту работу: не выдавать на эти деньги топливо, а вместо этого ремонтировать им технику.

«Я согласился. Какая разница, из какого кармана поступят эти 20−30 млн долларов», — сказал Лукашенко.

Николай Лысенков объяснил UDF.BY, в чем там дело.

«Мода на биотопливо пошла в Европе, и наши решили перейти на него. Но экономически это не обосновано. Биотопливо делается из растительного сырья – рапсового масла. Получить его, купить и переработать – стоит дороже нефти. На заправке биотопливо не купишь, оно идет только в колхозы. Себестоимость его выше, а продают его дешевле. Государство таким образом взяло дополнительную нагрузку на бюджет», – рассказал Лысенков.

Поэтому нефтеперерабатывающие заводы и готовы просто отдать колхозам эти 30 млн долларов, чтобы не загружать свои мощности лишней работой.

Петр Мигурский отметил: «Биодизель – это несколько искусственное топливо, производство которого невыгодно. Поэтому рациональное зерно в предложении нефтепереработчиков имеется. На месте Лукашенко я бы задумался над ним».