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БАЖ: В 2018 году в Беларуси усилилось давление на независимые СМИ и журналистов

  • 14.06.2019, 15:05

Это привело к усилению присутствия в Беларуси российский медиа-ресурсов.

В 2018 году в Беларуси усилилось давление на независимые СМИ и журналистов. Это происходило, несмотря на декларируемый властями курс на «либерализацию» и «диалог» о правах человека с Евросоюзом и США, говорится в отчете, опубликованном на сайте Белорусского ассоциации журналистов (БАЖ).

БАЖ отмечает, что в 2018 году в законодательство в сфере СМИ были внесены изменения, которые ужесточили государственный контроль, проводилась внесудебная блокировка популярных информационных интернет-ресурсов, усилился нажим на журналистов-фрилансеров за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации, а также использовалось законодательство о противодействии «экстремизму» для ограничения свободы выражения мнения.

Среди основных событий прошлого года БАЖ называет уголовное дело в отношении брестского блогера Сергея Петрухина, уголовное дело главы информагентства БелаПАН Алеся Липая (было в дальнейшем прекращено в связи с его смертью), А также «дело БелТА» и приговор главному редактору портала tut.by Марине Золотовоцй.

«Эти действия властей были, скорее, не новой атакой на СМИ, а продолжением целенаправленной и последовательной политики белорусского государства, направленной на установление максимального контроля над информационным пространством страны, - говорится в документе. - Власти пытаются усилить контроль и над белорусским сегментом интернета, в котором государственные медиа явно проигрывают независимым ресурсам. Попытки определенных кругов во власти решить проблему интернета ужесточением государственного контроля над ним воспринимаются экспертами как стратегическая ошибка с точки зрения национальной безопасности в медиа-сфере».

БАЖ отмечает, что выдавливание из информационного пространства независимых СМИ приведет не к росту популярности государственных СМИ, а к усилению присутствия в Беларуси российский медиа-ресурсов, «степень влияния которых на аудиторию сегодня и без того велика».


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