В Беларуси самый медленный мобильный интернет в Европе 10 14.06.2019, 17:55

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В семь раз медленнее, чем в Корее.

В Беларуси самый медленный 4G в Европе. Средняя скорость исходящего трафика — 4,3 Мбит/с, сообщает Dev.by.

Аналитическая компания OpenSignal провела исследование мобильных сетей в разных странах мира за январь–март 2019 года. Оказалось, что скорость загрузки данных в разных странах мира варьируется от более 50 до менее 2 Мбит/с. Самый скоростной 4G в Южной Корее — 52,4 Мбит/с. В среднем по миру этот параметр 17,6 Мбит/с.

Беларусь с результатом 7,7 Мбит/с расположилась между Доминиканской Республикой и Панамой. Это худшее значение среди исследованных стран Европы. У России и Украины показатели чуть выше — 12 Мбит/с и 11,2 Мбит/с соответственно.