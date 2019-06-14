Из Кишинева вылетели пять чартеров после провозглашения отставки правительства 2 14.06.2019, 21:18

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Друзья и семья олигарха Плахотнюка покинули Молдову?

Из аэропорта Кишинева после объявления об отставке правительства Молдовы вылетели пять чартерных рейсов.

Об этом сообщил молдавский телеканал TV8 со ссылкой на источники в аэропорту, передает "Европейская правда".

Сначала сообщения о двух чартерах на летном поле аэропорта начали появляться в соцсетях.

Позже, источники аэропорту Кишинева подтвердили то, что пять чартеров готовы к вылету в Стамбул. По состоянию на 19.30 сообщается о взлете самолетов друг за другом.

Позже стало известно, что два самолета прилетели в Кишинев из Турции, еще один - из Киева. Откуда прилетели еще два борта, не уточняется.

Как показывают сервисы мониторинга полетов, два из пяти частных самолетов уже вылетели из Кишинева: один из них — Gulfstream G200 — приземлился в Одессе, второй — Bombardier CRJ-200LR черного цвета — летит в направлении России.

На борту самолета, который летит в Москву, по данным СМИ находится семья скандального бизнесмена Илана Шора.

Автомобильное движение перед аэропортом было заблокировано на период перед отправкой самолетов. Очевидцы сообщают об автомобильных пробках в районе аэропорта.

Молдавские пользователи соцсетей высказывают предположение, что на борту одного из этих самолетов мог быть лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк.

Напомним, 14 июня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. "С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демпартия не держится за власть", — заявил он.

Новая премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.