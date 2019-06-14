Ученые назвали причину эволюции человечества 1 14.06.2019, 21:30

Ученые из Университетского колледжа в Лондоне сделали неожиданное заявление.

Ученые из Университетского колледжа в Лондоне нашли предположительную причину эволюции человечества. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Economist.

Доктор Фрэнсис Бродская и ее коллеги утверждают, что огромное влияние на развитие человеческого вида имеет высокоуглеводная пища и количество сахара в крови.

Специалисты изучили ДНК у 25004 человеческих геномах, взятых из базы данных 1000 Genomes Project, где содержатся образцы 26 популяций людей со всего мира. Также были изучены ДНК шимпанзе и генетический материал неандертальцев и денисовцев.

Оказалось, что ген CLTCL1, связанный с регуляцией уровня сахара в крови, существует в двух версиях, одна из которых более эффективна. Кроме того, он появился у людей только во время Неолита, когда человечество начало выращивать и употреблять зерновые культуры.

Богатая углеводами пища начала повышать уровень глюкозы в крови, и организму пришлось эволюционировать, создав эффективный механизм контроля сахара в крови. Из-за наличия менее эффективного гена CLTCL1 появляются проблемы с регуляцией количества сахара, в том числе – сахарный диабет.

Если ученые смогут довести, что эффективный ген CLTCL1 стал доминантным, то можно будет утверждать, что эволюция человечества продолжается до сих пор.