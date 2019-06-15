В Минске горело здание факультета БГУ на улице Курчатова
- 15.06.2019, 8:30
Возгорание тушили несколько пожарных расчетов.
Вечером в пятницу, 14 июня, в одном из зданий БГУ в Минскепроизошло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС в своем официальном аккаунте в Твиттере.
Звонок о пожаре на улице Академика Курчатова, дом 5, где располагается один из корпусов БГУ, поступил от очевидцев, когда к месту происшествия прибыли пожарные расчеты – на третьем этаже уже наблюдалось горение открытым пламенем. Сообщалось, что горит один из кабинетов факультета.
– Спасатели оперативно локализовали огонь и к 20.12 часам полностью ликвидировали возгорание, – уточнили в пресс-службе.
К счастью, среди людей никто не пострадал. Причина пожара выясняется.