В Минске горело здание факультета БГУ на улице Курчатова 15.06.2019, 8:30

Фото: читатели "КП"

Возгорание тушили несколько пожарных расчетов.

Вечером в пятницу, 14 июня, в одном из зданий БГУ в Минскепроизошло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Звонок о пожаре на улице Академика Курчатова, дом 5, где располагается один из корпусов БГУ, поступил от очевидцев, когда к месту происшествия прибыли пожарные расчеты – на третьем этаже уже наблюдалось горение открытым пламенем. Сообщалось, что горит один из кабинетов факультета.

Фото: читатели "КП"

– Спасатели оперативно локализовали огонь и к 20.12 часам полностью ликвидировали возгорание, – уточнили в пресс-службе.

Фото: читатели "КП"

К счастью, среди людей никто не пострадал. Причина пожара выясняется.