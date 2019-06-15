Ученые выяснили, как группа крови влияет на богатство и благополучие человека 2 15.06.2019, 8:37

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Каждая группа крови связана с определенными чертами характера.

Японские учёные заявили, что по иммуногенетическим характеристикам крови можно определить финансовый достаток и душевное благополучие. Специалисты сделали вывод, что каждая группа крови связана с определёнными чертами характера человека, пишет lenta.ua.

В процессе исследований научные сотрудники выяснили, что люди, имеющие первую группу крови, в основном стремятся к лидерству. Они скрупулезно продумывают планы достижения поставленных целей, аккуратно обращаются с финансами.

Люди со второй группой крови могут быть "трудоголиками" и любят вести активный образ жизни. Они не сильно расстраиваются, когда что-то не получается, при этом энергии у таких личностей хватает, чтобы доводить до конца много начатых дел, что даёт им возможность жить в достатке и проводить время с пользой.

Представители третьей и четвёртой групп крови имеют сходные черты характера. Ученые полагают, что у этих людей чаще возникают финансовые сложности, по большей части из-за стремления к творчеству и импульсивности.