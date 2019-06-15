Крупная авария на Немиге 13 15.06.2019, 10:39

5,978

ФОто: tut.by

В Минске из-за столкновения с внедорожником перевернулась хлебовозка.

Утром 15 июня на Немиге произошло ДТП. Грузовой автомобиль, развозящий хлеб, поворочивал с улицы Немига на улицу Романовская Слобода, и столкнулся с внедорожником Jaguar. В аварии пострадала 33-летняя водитель внедорожника, хлеб рассыпался по проезжей части.

Эвакуатор увез внедорожник, а хлебовозку убирали с проезжей части сотрудники МЧС. Из-за происшествия движение по Романовской Слободе в сторону Городского вала было частично ограничено.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

«Автомобиль Jaguar двигался по улице Немига со стороны проспекта Победителей в сторону проспекта Дзержинского и совершил столкновение с грузовым автомобилем „ГАЗель“, который двигался со стороны улицы Городской вал в направлении улицы Кальварийской. Устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. 33-летняя вдоставлена в медицинское учреждение для осмотра», — рассказали auto.tut.by в столичной ГАИ.

ФОто: tut.by