«Белсат»: Вместо «зайчиков» будут российские рубли? 4 16.06.2019, 9:41

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Фото: sostav.ru

Жители Минска высказались против единой валюты с РФ.

Россия и Беларусь согласовали 90% программы углубленной интеграции – заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым в Москве. А на следующей неделе, во время встречи премьер-министров в Минске, высокие чиновники двух стран будут отрабатывать дорожную карту интеграции, добавил Орешкин, сообщает «Белсат».

Накануне председатель Центробанка России подтвердила, что идут переговоры о создании единой валюты, но без подробностей.

«Что касается переговоров с Беларусью, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте. Но мы еще на начальной стадии обсуждения», – заявила Эльвира Набиуллина.

Официальный Минск пока никак не прокомментировал заявления Набиуллиной. А что думает о единой с Москвой валюте белорусское общество?

Вот что полагают жители и гости Минска:

«Это дополнительные расходы. Это нужно будет выделить деньги, а эти деньги взять из оборота, напечатать дополнительные – зачем?»

«Это будет новый рычаг давления России на Беларусь – единая финансовая система».

«Это будет означать, что государство у нас будет единым, что мне абсолютно не нравится».

«Мы за суверенитет. Никакой совместной валюты».

Против финансового объединения с Россией есть чисто экономические причины.

«Развитие экономики России затормозилось, и Беларуси тоже. И прогнозы не очень приятные для экономики и российской, и белорусской. Поэтому трудно ожидать устойчивости валюты», – предупреждает экономист Леонид Злотников.

Но политика прежде всего. Для властей России дальнейшая интеграция с Беларусью означает единую валюту, и это должен быть российский рубль, подчеркивает политолог Валерий Карбалевич. А для белорусского руководства такой вариант абсолютно неприемлем, так как отказ от национальной валюты означает потерю значительной части независимости.

«По возможности вести самостоятельную макроэкономическую политику Беларусь будет на уровне российской губернии», – прогнозирует политолог Валерий Карбалевич.

О переговорах о переходе к единой валюте в рамках так называемого Союзного государства ровно неделю назад во время форума в Санкт-Петербурге заявлял все тот же Орешкин. Российский министр подчеркнул, что это президентский уровень обсуждения. Как раз вчера Путин и Лукашенко встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, но разговаривали ли они о едином рубле, граждан не проинформировали. Закрытость и даже секретность внешнеполитической деятельности властей – признак диктатуры как в Москве, так и в Минске, полагает Карбалевич:

«Лукашенко представляет себя, как средневековый феодал, князь. Как он со своими подданными может обсуждать вопросы политики?»

По официальным сообщениям, интеграционных переговоров руководители России и Беларуси не проводили, была лишь короткая беседа о «текучке» и договоренность еще встретиться. Зато встречи с другими президентами у Лукашенко были более продолжительными и содержательными.