«Баста»: Хотите протестов еще и в Могилеве? 14 16.06.2019, 10:22

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Помощник Лукашенко «посоветовал» жителям города идти работать за $150.

Помощник Лукашенко не смог ответить на вопросы, которые волнуют могилевчан.

Вместо этого Михаил Русый советовал тем, кто пришел к нему на прием «идти работать» за 150-200 долларов и не мутить воду разговорами об «Омск Карбоне». Пишет читатель телеграм-канала «Баста» из Могилева:

- Русый даже не выслушивал до конца людей, которые пришли жаловаться на отсутствие достойной работы. В Могилеве с этим проблема, как и везде: вакансии по 350-400 рублей — норма. Лукашенковский инспектор на все вопросы отвечал: «идите работать и не жалуйтесь», «мало платят — работайте больше». Ссылался на то, что минималка в Беларуси 330 рублей, типа это логично, что работодатели предлагают 350-400. Женщина из Белыничей приехала, так ей сразу в лоб - «идите работать».

Про «Омск Карбон» - вообще сказка, а не ответ: «вас это не касается, это вопрос государственный». Экологи, которые говорят о нарушениях, по его словам, врут или некомпетентны. Часть людей, которые хотели поговорить о заводе, просто не пустили на прием. Не знал, наверное, Русый, что в Бресте, например, легко решили похожий «государственный» вопрос. Хотите протестов еще и в Могилеве? По-другому не доходит?

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