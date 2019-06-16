Активисты: Под Лидой в реку Дитва сливают опасные вещества 1 16.06.2019, 10:35

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Отходы попадают в Неман на километр выше места, где купаются люди.

Члены движения «За свободу» утверждают, что нашли трубу, откуда в реку Дитва сливаются отходы, сообщает «Белсат».

Проблему на реке, которая впадает в Неман, областной координатор движения «За свободу» Витольд Ашурок и член организации Сергей Пантус заметили 12 июня. Чиновники говорили, что мор рыбы, вонь и грязная вода – результаты высокой температуры.

«После заявления охраны природы мы решили посмотреть, где вода начала цвести. Нашли ручей, который впадает в Дитву, заметили, что воняет. Посмотрели, куда он идет, а там рядом несколько предприятий, очистные сооружения, а также деревня Широкая», – рассказал Пантус.

По его словам, активисты пообщались с местными жителями, и те сразу показали трубу диаметром около полуметра. «Там вонь такая стоит», – добавил активист. Местные жители рассказали, что из этой трубы постоянно что-то течет, но понемногу, а здесь много идет уже несколько дней. Рассказали также, что и раньше пытались жаловаться властям, но безрезультатно.

«Впадает ручей в Дитву – 5-10 метров выше по руслу вода чистая, дно прозрачное, а дальше вонь невозможная. Мутная серая муть течет в Неман на километр выше места, где купаются», – добавил Сергей Пантус.

Витольд Ашурок считает, что отходы специально увеличили, чтобы сошло, что виновата жара. Активист отметил, что считает сегодняшнюю ситуацию результатом коррупционных схем, потому что оборудование для очистки отходов было закуплено.

Взять комментарий у представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды не удалось – в пресс-службе на звонки belsat.eu не отвечают.