Случчанин во Вьетнаме: Нужно рискнуть - это и есть путь к большому счастью 3 16.06.2019, 16:52

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Фото: Евгений Вершк

Как белорус уехал работать во Вьетнам и полностью счастлив.

Случчанину Евгению Вершку 27 лет. Два года назад он уехал во Вьетнам — жить и работать. Евгений рассказал «Кур'еру», какое жильё нашёл, сколько работ сменил и почему не собирается обратно в Беларусь.

Евгений после школы получил образование по специальности «театральное творчество», но по этому направлению не работал.

«Попробовал быть барменом и официантом в Минске, но холодная погода, хмурые и серые лица меня всё чаще наталкивали на мысль, что я хочу жить возле моря, там, где тепло, — рассказывает Евгений. — Я начал искать работу в другой стране.

Первая попытка — Азербайджан

Первое, что я нашёл, — вакансия бармена в Азербайджане, работодатель предоставлял жильё и питание. Было страшно уезжать в другую страну, но желание превзошло страх. Накоплений у меня не было, я продал айфон, купил билет и уехал в Азербайджан.

Проработал там полгода, но получилась накладка: вовремя не продлил разрешение на пребывание. Поэтому вернулся в Беларусь. За это время я получил важный для меня опыт и приобрёл интересные знакомства, а главное — понял, что я теперь на этом не остановлюсь.

Во Вьетнам меня пригласили

В Беларуси опять начались поиски работы. Я просматривал вакансии в Минске и в других странах и не отпускал мечту.

Вскоре коллега, с которым мы вместе работали в Азербайджане, написал мне, что открывает бар во Вьетнаме, и пригласил меня. Накоплений с прошлой работы ($ 300) хватило на билет до Вьетнама.

О жилье и заработке

Фото: Евгений Вершк

Первое время я жил в баре, в котором работал, и это был неплохой вариант: бар располагался на 10-м этаже. Там же находился бассейн. После закрытия он был в моём распоряжении. Когда друзья спрашивали, где я живу, говорил: «Пентхаус на 10-м этаже с бассейном».

Работал шесть дней в неделю по 6 часов. И зарабатывал примерно $ 750 в месяц. Для вьетнамца это большие деньги. В среднем их доход в месяц — $ 200, но они привыкли так жить, им хватает. Во Вьетнаме много людей, которые живут на улице. Я удивился, что у местных нет негативного отношения к бомжам, они не обращают внимания на них или стараются помочь.

Об особенностях жизни в Нячанге

Вскоре я арендовал дом, за который платил $ 350. Можно найти жильё и дешевле — небольшая комната стоит $ 100.

Инфраструктура в Нячанге, несмотря на то, что это большой город, развита слабо, как и во всём Вьетнаме. В два часа ночи ночная жизнь прекращается.

Мне понравился климат: в течение года тепло, только несколько месяцев (в сезон дождей) прохладно и идёт дождь.

Фото: Евгений Вершк

Вьетнамцы — счастливые люди

У меня не возникало проблем в общении с вьетнамцами, хотя языка я не знал. Жесты и улыбка всегда помогали. Вьетнамцы — малообразованные, базовое образование у них всего 3 класса. Учиться дальше дорого, и мало кто может себе позволить.

За время работы в баре я обратил внимание, что вьетнамцы отдыхают не так, как европейцы. Самый популярный напиток у них «Сайгон» — местное пиво, и пьют они его очень много.

Зато здесь кругом счастливые лица. При встрече мне всегда улыбаются. Вьетнамцы положительно относятся к славянам, а я двухметровый парень славянской внешности, на меня они смотрят с восхищением.

Как я обустраивался

Со временем я приобрёл скутер. Здесь это самое популярное средство передвижения — быстро и удобно. Топливо недорогое: 1 литр стоит 70 центов.

За 2 года я успел поработать не только в баре, пригодились мои творческие навыки: выступал на фестивалях, а сейчас пробую себя в массовках и рекламе в Малайзии. Мой типаж необычный для местных широт, поэтому меня часто приглашают на съёмки. За один день платят $ 75.

Фото: Евгений Вершк

Однажды я побывал на вьетнамской свадьбе в качестве гостя.

Это было странное мероприятие. Нас долго везли в поле, где стоял шатёр, а в нём — пластиковые столы и пластиковая посуда с угощениями. На входе молодожёнам дарили подарки, а после проходили внутрь. Дарить предпочтительнее деньги. Вьетнамцы не дарят обычные букеты цветов ни на свадьбу, ни на другие праздники, а делают венки из цветов, внешне они напоминают наши траурные венки. Смотрится это достаточно колоритно. Всё мероприятие длилось четыре часа. Гости быстро наелись и напились, и на этом всё закончилось.

Не бойтесь нового

Путешествовать по Азии очень просто, не требует больших затрат и времени. Я успел побывать на Бали, сейчас нахожусь в Малайзии, вскоре планирую вернуться во Вьетнам. Главный вывод, который я сделал: не нужно бояться нового, нужно победить страхи и рискнуть — это и есть путь к большому счастью!"