Брестская крепость: противники завода АКБ показали пример стране 4 Ян Буян, «Солидарность»

17.06.2019, 10:00

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Будьте реалистами – требуйте невозможного.

За 25 лет власти пытались приучить белорусов к мысли, что протестовать против решений власти бессмысленно. Мол, ничего не добьешься, только дубинкой по голове получишь, работы лишишься, а то и за решетку попадешь.

Безнадежной выглядела и ситуация в Бресте: строительство аккумуляторного завода санкционировали наверху. Премьер-министр Сергей Румас заявил, что благодаря этому предприятию в регионе появятся новые рабочие места, проект прошел все необходимые экспертизы, а опасения по поводу вредности производства преувеличены.

Когда же недовольные брестчане начали выходить на улицу с требованием остановить строительство, в дело вступили «блюстители порядка»: от милиции до комиссии районной администрации. Задерживали даже человека в костюме Лиса, появившегося на площади, где протестующие традиционно кормили голубей.

Отдельной проблемой для неравнодушных горожан стало безразличие подавляющего большинства местных. В 350-тысячном Бресте на акции выходили лишь сотни жителей – при том, что вредными выбросами пришлось бы дышать всем. Мало того, некоторые еще и интересовались у активистов, сколько им платят за участие в протестах?

При таком раскладе было очень легко опустить руки. Тем паче, более года протесты не давали видимого эффекта.

Но противники вредного производства не сдались. И капля проточила камень: строительство завода приостановлено.

Ян Буян, «Солидарность»