Герой АТО: Украина страна молодая, мы только учимся, мы делаем историю 1 17.06.2019, 15:56

Как война изменила жизнь профессионального телохранителя.

Вячеслав, силы участник АТО и ССО, родом из Луганской области, город Краснодон, оккупированный с 2014 года. В силу специфики своей службы показать лицо не может. До войны был профессиональный телохранителем – политики и звезды, коммерсанты…

Свою историю Вячеслав рассказал censor.net.ua:

- Помню очень хорошо 2014 год, когда это все началось! В один из дней звонит мама и говорит: "сынок, у нас бомбят, стреляют- приезжай, очень страшно. Живем в подвале недели две, не выходя из него". Отец в тот момент был в отъезде, помочь было некому, и я тут же выехал, чтобы их защитить. Это было в то время, когда еще сбили наш самолет с днепропетровскими ребятами, десантниками. На этом борту были мои знакомые…

Через пару дней приехали мои друзья, с кем в детстве в футбол играли, мои однокурсники. Они уже были в добробатах. Говорят: "есть оружие, форма -давай к нам". Сразу ответ не дал, чтобы мама не волновалась. Люди жили под постоянным обстрелом и беспределом боевиков. Я понимал, что родителей надо вывозить. В эту же ночь мы с соседом договорились вывезти наши семьи. Мы выехали в Ростовскую область к родственникам. Выезжали очень тяжело, так как в Изварино было "жарко", мы как раз попали в жесткую переправу - огромная колонна на трассе, люди падали в обморок от изнеможения, все очень нервничали, боялись. Люди везли все, что могли собрать. Чтобы выехать на не оккупированную часть нужно было ехать через Луганск, а это уже было невозможно – не хотел рисковать. Переправил родителей и сразу вернулся в Украину, чтобы делать то, что я умею лучше всего - защищать!

В феврале 2015 года подписал контракт с ВМС, так как очень хотел в морскую пехоту и уехал в зону АТО, в район Мариуполя, стояли в Широкино, Тополинное…

Я подписал контракт по нескольким причинам. Долг Родине — это, во-первых, я же принимал присягу. Несмотря на то, что я родился и вырос на границе с РФ, говорю по-русски - я считаю себя украинцем и земли эти тоже украинские. Ведь я люблю свою страну. Меня так воспитали- если ты предан, то должен быть преданным до конца. Во-вторых: у меня есть личные счеты. Вскоре после моего отъезда, меня искали местные, как и многих других, кто встал на защиту Украины. Искали те, кто принял сторону сепаров.

Я же их знаю, и они меня - мы выросли вместе, а теперь я в черном списке, их слова: "в плен брать не будем, будем сразу "валить"". Где бы я не был, я узнаю их в прослушке, по рациям, знаю их позывные. Они запугали моих родных, они в страхе держат мирных жителей.

Сначала они организовали бандформирования, затем перешли в местные силовые структуры. Знаю, что некоторые разочаровались в "русском мире", может мозги на место встали. С остальными я хочу встретиться один на один, я в глаза их хочу посмотреть, вопросов очень много. Хотя, их ответы мне не важны - я для себя все решил. Но я хочу, посмотреть в глаза… Они совершили очень много преступлений: предали Родину, позвали войну, заселились в дома жителей, "отжали" бизнес, исковеркали судьбы многих. Сколько погибших, сколько беженцев, сколько людей живет в оккупации. Кто-то не выдерживает - заканчивает жизнь самоубийством, потому что их жизнь сделали невыносимой. Вот за это они должны ответить!

О наградах говорить не очень хочется, я не за медали там, но они есть. Сын вон растет, ему и передам, расскажу всё как было, научу его преданности, честности, воспитаю смелость. Я воин по духу. Уже в сознательном возрасте я сменил вероисповедание. Это произошло по зову души, сердца, в соответствии с моими мыслями. Религия делает меня сильнее, мудрее, помогает, она меня направляет, делает меня терпеливее. Испытания, испытания… Каждый мой поступок, каждый мой шаг определяют меня!

Я не могу рассказывать о нюансах своей службы, но я хочу сказать о другом. Вы же слышали о недавних стрельбищах курсантов из РФ? Так вот - самое противное, чудовищное это то, что курсанты ленинградского артиллерийского училища сдают здесь гос.экзамены… Вот этот "братский народ"… Недавно было, схлестнулись с ними… Учат их неплохо. Хоть их и "отмазывают", мол - не были, не знали где находятся. Всё они знают, это их далеко не первая командировка сюда. Потерпели их пару дней, а потом дали им хорошо – домой они поехали уже не своим ходом!

Ранений не было, но о баротравмах, контузиях говорить не имеет смысла- это частое явление. Стараюсь поддерживать свое здоровье, потому что после окончания войны у меня есть серьезные планы на дальнейшую службу.

Волонтерам спасибо, от них большая моральная поддержка!

Моя судьба за 5 лет очень изменилась, как у многих. Через что пришлось пройти мне, моим боевым побратимам да и вообще мирным жителям - словами не выразить. Есть боевой путь, а есть судьба… Я каждые полгода приезжал к себе на родину, в свой дом, к родителям, там земля была моя - сил набраться, друзей увидеть. А теперь всё - нет этого. Жили же хорошо, все же было... Если что-то и наладится, то жить спокойно на той земле будет трудно. Там же все засыпано минами, снарядами…уйдут годы, прежде чем эти районы станут пригодными для жизни.

Гражданским хочу сказать многое. Вы думаете условный "Путин" перебежчиков примет с почетом? Нет! Гражданин, предавший свою страну, он и для противника будет предателем, отношение будет соответствующим, как к расходному материалу! Пятно останется на всю жизнь: пре-да-тель!!! Гражданские должны четко осознавать происходящее, взвешивать свои шаги, не нужно "покупаться" на сказочные обещания внезапной лучшей жизни и не искать виноватых в своих несчастьях.

Ну, так ты что-то сделай сам: убери мусор, покрась забор – не будь безучастным. Родину не выбирают. Давайте будем день за днем малыми делами делать ее краше, сильнее, богаче. Наша страна молодая, мы только учимся, мы делаем историю. Хотите жить хорошо- трудитесь!

Я этому учу своих детей, а они научат своих. Вот так строится гражданское общество. Это я и хотел сказать.