Зеленский: Нет оснований для возврата России в ПАСЕ 17.06.2019, 21:56

Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы разговаривали об этом с господином Макроном. Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью наш суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет ничего под этим", - сказал Зеленский.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.