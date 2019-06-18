Пенсии в Беларуси: что дальше? 12 18.06.2019, 13:31

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Одним увеличением пенсионного возраста власти могут не ограничиться.

Среди планов на следующий год министр финансов Максим Ермолович назвал «увеличение пенсии до 40% от средней зарплаты». Cайт Сharter97.org спросил у экономиста Льва Марголина, получится ли у властей осуществить свои планы.

- Есть определенные риски, ведь зарплата в нашей стране растет не за счет увеличения ВВП, а за счет сокращения численности работников. А это означает, что ресурсы ФСЗН не растут так, как это было бы нужно. По этой причине ФСЗН дотируется из бюджета. Не исключено, что для того, чтобы повысить это соотношение придется увеличить дотации из бюджета. Увидим это в конце года, когда будет верстаться бюджет.

- Высказывается мнение, что власти могут сократить другие выплаты из ФСЗН и направить их на пенсии. Возможен ли такой сценарий?

- Я думаю, что большого смысла в таком перераспределении нет. Несмотря на то, что фонд делится на определенные части (выплаты больничных, других социальных платежей, пенсий), но они расходуются так, как расходуются. Если в каком-то году удается сэкономить, то все эти средства идут на выплату пенсий в следующем году.

Из бюджета дотируются не какие-то направления, а дефицит фонда в целом. Думаю, что за долгие годы сформировался объем выплат, которые делаются, к примеру, на больничные. И искусственно их сократить не получится. Можно сократить только время пребывания на больничном, либо сократить процент покрытия затрат.

- Есть ли возможность того, что белорусам предложат самим копить на пенсии?

- Пенсионная система является устойчивой тогда, когда она состоит из трех частей. Первая часть - когда через солидарную систему работающие платят за пенсионеров, вторая - накопительная, когда пенсионеры сами что-то откладывают, третья часть - страховая, которая может использоваться на предприятиях, среди предпринимателей, чтобы поощрять работников.

Проблема заключается в том, что для этого нужно иметь устойчивое развитие и экономическую систему, а самое главное - низкую инфляцию. Представьте себе, что вы сделали отчисления на свой счет в пенсионном фонде, а за год они практически на десять процентов сократились. А через год произойдет то, что у нас уже не раз происходило: инфляция 20, 30 или даже 100 процентов. И ваши накопления «как корова языком слизала».

- Людям с маленькой зарплатой не так просто отложить деньги на пенсию...

- Если бы система была устойчивой, то думаю, что даже при небольшой зарплате нашлись бы люди, которые думают о будущем. Cуществует неофициальная система привлечения средств через международные пенсионные фонды. Знаю, что многие люди пользуются этой возможностью. Ведь люди уверены, что эти деньги сохранятся и даже, возможно, прирастут. Главное не нарваться на мошенников.

- Будет ли увеличиваться «дыра» в системе ФСЗН?

- Здесь большое значение имеет сокращение рабочих мест в стране. Скажем, есть такая таблица «Принятые и уволенные с работы». В графе принято - 70 тысяч человек, в графе уволено - 100 тысяч. Это означает, что 30 тысяч рабочих мест «корова языком слизала». При такой динамике ресурсы ФСЗН будут сокращаться. Эта проблема и вызывала решение о повышении пенсионного возраста. Не исключаю, что этим повышением власти не ограничатся.