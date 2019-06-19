Квартиры от УКСа в Минске, за которыми стояли в мороз, выставили на продажу 5 19.06.2019, 18:37

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Иллюстрационное фото

Накрутка — до $500 с «квадрата».

В январе прошлого года УКС Миноблисполкома «выбросил» в свободную продажу первые квартиры в строящемся монолитно-каркасном доме в районе улицы Калинина. Несмотря на среднюю по рынку стоимость квадратного метра ($1200 по курсу), возле офиса застройщика образовалась очередь, в которой люди дежурили двое суток. В день подачи заявлений на 23 квартиры претендовали более 60 человек. Ажиотаж был обусловлен расположением дома: в пешей доступности находятся две станции метро и парк Челюскинцев. К тому же бонусом в стоимость метра было включено одно парковочное место на стоянке. Неудивительно, что после сдачи дома в эксплуатацию многие собственники поспешили выставить свои «квадраты» на продажу, пишет «Онлайнер».

Сейчас в новостройке предлагается около 10 квартир. К примеру, за «трешку» на первом этаже площадью 76,2 кв. м просят $115 000 по курсу ($1509 за метр). «Расположение квартиры позволяет использовать ее под коммерческие нужды: парикмахерская, прачечная, косметический салон, офис, магазин — все что угодно, — уточняет в объявлении агент. — Свободная планировка позволит реализовать любые ваши желания».

Фото: r.onliner.by/pk

За «двушку» площадью 59 кв. м на 12-м этаже собственник рассчитывает получить $90 000 по курсу ($1525 за метр). «Рядом с домом спокойный зеленый двор с высокими деревьями, в пешей доступности школа, гимназия, детский сад. Из окон открывается замечательный вид на парк Челюскинцев и Ботанический сад», — пишет собственник.

Фото: r.onliner.by/pk

За $90 900 выставлена на продажу «двушка» площадью 64,1 кв. м на 11-м этаже. Обязательным условием продавец называет покупку места в паркинге — еще $6000, с учетом чего «квадрат» стоит $1511.

Фото: r.onliner.by/pk

Однокомнатная квартира на втором этаже площадью 44 кв. м предлагается за $63 000 в эквиваленте. Еще $12 000 просят за место в паркинге. В общей сложности стоимость метра выстреливает до $1704.

Фото: r.onliner.by/pk

Фото: r.onliner.by/pk

Сильнее всего аппетит разыгрался у собственника двухкомнатной квартиры площадью 59,2 кв. м на втором этаже, которая выставлена на продажу за $104 000 по курсу ($1756 за метр). Машино-место на стоянке включено в эту стоимость.

Фото: r.onliner.by/pk

Нехитрые подсчеты показывают, что в случае успешной продажи накрутка составит $19 200—33 000 в зависимости от площади квартиры. Таким образом, повторяется история с домом в Новинках, ради квартир в котором перекупы дежурили на морозе несколько недель и сразу же по выдаче ключей выкинули объявления о продаже жилья с накруткой $10 000—25 000.

Добавим, что в действиях собственников квартир нет ничего противозаконного. Каких-либо ограничений на продажу построенных УКСом квартир не существует, а цену формирует рынок.