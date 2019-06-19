Число конкурентов Бориса Джонсона сократилось до трех 19.06.2019, 20:50

Борис Джонсон

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Борис Джонсон собрал почти половину голосов в третьем туре выборов лидера Консервативной партии Британии, которому предстоит стать премьером. В среду депутаты отсеяли Рори Стюарта, в четверг борьбу с Джонсоном продолжат трое кандидатов - министры правительства Терезы Мэй Джереми Хант, Майкл Гоув и Саджид Джавид, передает ВВС.

Джонсон собрал 143 голоса, что уже практически гарантирует выход в финал: до финального тура голосует только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Отрыв Джонсона от ближайшего преследователя, его преемника на посту министра иностранных дел Ханта, составляет 89 голосов.

В четверг пройдут два последних тура голосования с участием депутатов, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов.

Когда останутся два кандидата, выбирать будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это по планам Консервативной партии произойдет в конце июля.

По данным опроса сайта консерваторов ConservativeHome, в финале Джонсон с большим преимуществом - набрав около 70% голосов - победит любого из соперников.

Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Британию из ЕС - даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.

Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а когда будет избран новый лидер, освободит и кресло премьер-министра.