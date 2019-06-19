Сайдик: Стороны в Минске не смогли прийти к общему мнению по заявлению о «хлебном перемирии» на Донбассе 19.06.2019, 21:50

Мартин Сайдик

Следующее заседание контактной группы в Минске пройдет 2 июля.

Переговорные стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пока не пришли к общему мнению относительно "хлебного перемирия". Об этом после заседания группы 19 июня заявил журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

"По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления. Я надеюсь, что мы его достигнем в следующий раз или до следующего раза", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что перемирие и противоминная деятельность необходимы гражданскому населению Донбасса.

Следующее заседание контактной группы в Минске пройдет 2 июля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля 2019 года Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе, боевики нарушили его в первые сутки.

3 июня глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма сообщил, что Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время жатвы.

По итогам заседания 5 июня Кучма заявил, что трехсторонняя контактная группа должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта, в которых будет прописан запрет на ведение ответного огня. На следующий день он пояснил, что под словами "не стрелять в ответ" имел в виду не открывать огонь в ответ на обстрелы, которые боевики ведут из жилых кварталов или других мест, где могут пострадать мирные жители.

По итогам заседания контактной группы 19 июня пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что подгруппе по безопасности поручили проработать подготовку к "хлебному перемирию".