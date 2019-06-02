Диетолог рассказала, как нужно питаться в жару 3 2.06.2019, 18:25

1,213

В жаркую погоду стоит вспомнить не только о солнцезащитном креме и головном уборе, но и о питании.

Ведь неправильный рацион в этот период года может повлечь за собой неприятные последствия.

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты лучше всего употреблять в жаркое время хода, пишет News.ru.

В первую очередь, по словам врача, важно уделить внимание водному балансу, так как потеря жидкости организмом в жаркое время года увеличивается.

«В обычный день человеку требуется порядка 30 мл жидкости на килограмм массы тела, а во время жары — 40 мл. Если человеку хочется пить больше, то это, конечно, нужно делать», — пояснила Круглова.

При этом она отметила, что как правило, люди отдают предпочтение сладким напиткам — газировке или фруктовым сокам. Однако, предупреждает эксперт, больше всего в питьевом режиме должно быть чистой воды.

В жаркую погоду не стоит перегружать пищеварительную систему жирными продуктами, а вот овощи и фрукты в рацион следует включить. Последние богаты жидкостью, а также содержат антиоксиданты, пищевые волокна и аскорбиновую кислоту, которые помогут перенести высокую температуру воздуха.

Среди продуктов, которые нельзя исключать, врач выделила цельнозерновой хлеб, крупы, макароны твердых сортов. Она пояснила, что полное их исключение из рациона приведет к тому, что человеку будет хотеться получить углеводы из сладостей. Белковые продукты, по словам Кругловой, в летнее время тоже должны быть. К ним относятся творог, сыр, яичный белок, мясо птицы или рыбы. Однако предпочтение следует отдавать нежирным сортам. Также во время жары в рационе в небольшом количестве должны присутствовать источники растительного жира — масла, орехи или семечки.