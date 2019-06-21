Сумму компенсаций за некачественную нефть в «Дружбе» определят по итогам года 2 21.06.2019, 9:17

В Беларуси до сих пор находится 627 тысяч тонн «грязной» нефти.

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет ТАСС.

«Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию», — сказал Приходько.

Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.

Приходько также напомнил, что стороны разработали «дорожную карту» мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. По словам представителя российского Кабмина, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода «Дружба». С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в эти страны в полном объеме. Кроме того, предусмотрено возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который из-за инцидента был вынужден снизить загрузку мощностей и понес убытки.

Дело «о грязной нефти»

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем.

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования, напоминает tut.by.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.

Ситуацию обсудили власти России и Беларуси. Владимир Путин заявил, что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая.

Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки из-за ситуации с «Дружбой». По его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.