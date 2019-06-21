Из-за некачественной нефти экспорт белорусских нефтепродуктов сократился на 17%2
- 21.06.2019, 16:15
За полгода Беларусь заработала на поставках нефтепродуктов на 431миллион долларов меньше, чем в прошлом году.
Экспорт белорусских нефтепродуктов за рубеж за полгода сократился на 17%. Это связано с поставкой некачественной российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в апреле, сообщает «Радыё Свабода».
Всего с января по апрель Беларусь заработала на нефтепродуктах на 18% меньше, чем в прошлом году за такой же период. В денежном выражении Беларусь потеряла 431 миллион долларов по сравнению с таким же периодом в прошлом году.
Также Белорусская нефтяная компания связывает уменьшение экспорта нефтепродуктов с увеличением спроса на внешнем рынке.
В апреле белорусские НПЗ вынуждены были прекратить поставки нефтепродуктов в страны ЕС из-за некачественной российской нефти, поступившей для переработки. Изначально потери Беларуси оценивались в более чем в 100 миллионов долларов. Позже сумма убытков выросла до 155 миллионов долларов.