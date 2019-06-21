Ученые рассказали о неожиданной пользе какао-бобов 4 21.06.2019, 20:01

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Экстракт из шелухи бобов может предотвратить резистентность к инсулину.

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне заявили о том, что экстракт из шелухи какао-бобов может помочь предотвратить резистентность к инсулину. Вместе с тем, на данный момент исследователи испытали фенольный экстракт только in vitro, сообщает Naked science, сообщает zn.ua.

Отмечается, что исследователи выделили фенолы из оболочки какао-бобов и проследили за тем, какое влияние они оказывают на адипоциты белого жира. Оказалось, что водный экстракт влияет на превращение клеток в бурый жир и тем самым предотвращает резистентность к инсулину.

Адипоциты белого жира — жировые клетки, которые содержат одну крупную каплю жира в цитоплазме. Они отличаются от клеток бурого жира тем, что в цитоплазме последних скапливается множество маленьких капель жира. Эти две разновидности различают, соответственно, по цвету, который определяется наличием (бурый) или отсутствием (белый) митохондрий.

В случае повреждения митохондрий, адипоциты накапливают слишком много жира и запускается механизм работы макрофагов. Из-за этого жировая ткань воспаляется, клетки перестают воспринимать глюкозу, которая накапливается в крови. Затем вырабатывается резистентность к инсулину, что, в свою очередь, приводит к развитию диабета. В ходе исследования ученые пытались понять, могут ли фенолы уменьшить повреждение митохондрий.

Когда авторы воздействовали на адипоциты фенольным экстрактом in vitro, запускался процесс потемнения жировых клеток, который свидетельствует о том, что в клетках восстанавливались митохондрии. Поэтому исследователи сделали вывод, что потребление веществ экстракта может предотвратить митохондриальную дисфункцию, которая приводит к сопротивляемости инсулину. Они предполагают, что фенолы можно извлекать из шелухи, чтобы добавлять в продукты, повышая ценность последних.