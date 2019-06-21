закрыть
21 июня 2019, пятница, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые рассказали о неожиданной пользе какао-бобов

4
  • 21.06.2019, 20:01
  • 1,168

Экстракт из шелухи бобов может предотвратить резистентность к инсулину.

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне заявили о том, что экстракт из шелухи какао-бобов может помочь предотвратить резистентность к инсулину. Вместе с тем, на данный момент исследователи испытали фенольный экстракт только in vitro, сообщает Naked science, сообщает zn.ua.

Отмечается, что исследователи выделили фенолы из оболочки какао-бобов и проследили за тем, какое влияние они оказывают на адипоциты белого жира. Оказалось, что водный экстракт влияет на превращение клеток в бурый жир и тем самым предотвращает резистентность к инсулину.

Адипоциты белого жира — жировые клетки, которые содержат одну крупную каплю жира в цитоплазме. Они отличаются от клеток бурого жира тем, что в цитоплазме последних скапливается множество маленьких капель жира. Эти две разновидности различают, соответственно, по цвету, который определяется наличием (бурый) или отсутствием (белый) митохондрий.

В случае повреждения митохондрий, адипоциты накапливают слишком много жира и запускается механизм работы макрофагов. Из-за этого жировая ткань воспаляется, клетки перестают воспринимать глюкозу, которая накапливается в крови. Затем вырабатывается резистентность к инсулину, что, в свою очередь, приводит к развитию диабета. В ходе исследования ученые пытались понять, могут ли фенолы уменьшить повреждение митохондрий.

Когда авторы воздействовали на адипоциты фенольным экстрактом in vitro, запускался процесс потемнения жировых клеток, который свидетельствует о том, что в клетках восстанавливались митохондрии. Поэтому исследователи сделали вывод, что потребление веществ экстракта может предотвратить митохондриальную дисфункцию, которая приводит к сопротивляемости инсулину. Они предполагают, что фенолы можно извлекать из шелухи, чтобы добавлять в продукты, повышая ценность последних.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип