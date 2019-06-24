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Между Японией и РФ возникли новые разногласия по Курилам

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  • 24.06.2019, 7:49
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Заключение договора может быть сорвано.

Существует вероятность того, что на предстоящей встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке на форуме G20 окончательное соглашение о старте пяти проектов по совместной хозяйственной деятельности сторон на южной части Курильских островов не будет заключено. Об этом со ссылкой на нескольких неназванных российских чиновников пишет Kyodo (перевод – РБК).

Переговоры по этим вопросам, по данным собеседников агентства, осложнились из-за того, что Москва и Токио сосредоточились на обсуждении заключения мирного договора, и диалог о совместной хозяйственной деятельности на Курилах был временно приостановлен.

В этой сфере у сторон, указывает Kyodo, существуют противоречия в вопросах туризма, а также утилизации отходов. Удастся ли их разрешить до саммита, неизвестно, отмечает агентство.

Проекты, о которых идет речь, касаются сотрудничества России и Японии на Курилах в области рыболовства, медицины, туризма и экологии. Их Путин и Абэ согласовали во время визита президента России в Японию еще в конце 2016 года.

Форум G20 должен состояться в японской Осаке 28–29 июня.


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