Соперничество Джонсона и Ханта за пост премьера Британии неожиданно обострилось 1 24.06.2019, 10:04

1,063

Борис Джонсон

Фото: Dominic Lipinski/PA Images/Getty Images

От того, кто станет главой правительства, во многом зависит судьба Брекзита.

Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в последние два дня не только потерял преимущество в рейтинге перед своим главным соперником Джереми Хантом, но и отстал он него. Причиной тому, по всей видимости, стали неурядицы в личной жизни Джонсона. Интерес к этому соперничеству подогревается тем, что Джонсон – бывший министр иностранных дел, а Хант нынешний глава МИД. От того, кто станет главой правительства – Джонсон или Хант, во многом зависит судьба Брекзита, сообщает Радио Свобода.

В минувший четверг Джонсон одержал победу в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин над Джереми Хантом. После голосования победитель вернулся домой, и вскоре соседи услышали из окна жилища Джонсона выкрики, звуки падающих предметов. Соседи, как отмечает британская пресса, понимая, что сцена происходит в доме, где живет возможный будущий премьер-министр, стали вести запись. Судя по публикациям, появившимся на следующий день, 31-летняя Кэрри Саймондс, в доме которой Борис Джонсон живет после ухода от жены, вспылила и закричала на него "не трогай меня" и "убирайся из моего дома".

Соседи вызвали полицию, не называя своих имен. Стражи порядка приехали через несколько минут к дому, где происходила ссора, позвонили в дверь, вошли в дом и, убедившись, что произошла лишь семейная ссора с разбитой посудой и красным вином, разлитым на светлый диван, уехали. Соседи передали сделанную запись журналистам из левой газеты "Гардиан". Судя по описаниям прессы, большинство жителей лондонского района Камберуэлл, где проживают Джонсон и Саймондс, симпатизируют оппозиционной Лейбористской партии.

Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News в воскресенье призвал Бориса Джонсона не уклоняться от объяснений произошедшего. Тем временем сторонница Джонсона и влиятельная персона в казначействе, заявила радиостанции Би-би-си Radio 5, что британская общественность более заинтересована в политическом послужном списке Джонсона, чем в его приватных историях.

Оба кандидата ведут острую борьбу за симпатии британцев, которая должна выявить баланс сил до того июльского дня (точная дата не называется), когда голосование членов Консервативной партии в британском парламенте определит лидера партии. Он же займет пост главы правительства.

Отказ Бориса Джонсона отвечать на вопрос одного из журналистов о подробностях так называемого семейного инцидента, вызвал не только осуждение, но и поддержку консервативного политика. Так, в одном из опросов, данные которого опубликовала в воскресенье The Sunday Telegraph, отмечено, что 61 процент избирателей симпатизируют Джонсону.

My name’s Jeremy Hunt and I endorse this message. https://t.co/n98XtGUuez — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 23 июня 2019 г.

Хант, однако, продолжает критиковать Джонсона, настаивая, что избирателям не все равно, кто именно возглавит правительство. Сторонники Ханта напоминают Борису Джонсону: "если хочешь управлять страной, то тебе придется отвечать на неудобные вопросы".