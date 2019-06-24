Глава Кабинета президента Польши баллотируется на пост замглавы НАТО 24.06.2019, 11:07

Кшиштоф Щерский

Фото: PAP

Кшиштоф Щерский заявил, что получил на это согласие Анджея Дуды.

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что получил согласие Анджея Дуды баллотироваться на пост заместителя генерального секретаря НАТО. Политик сообщил, что его имя уже включено в список кандидатов, сообщает «Радио Польша».

«В настоящее время я могу сказать лишь одно – президент согласился, чтобы моя фамилия была включена в список кандидатов. И она уже в этом списке», - отметил Кшиштоф Щерский.

Новый заместитель главы НАТО заменит американку Роуз Геттемюллер, которая покинет свой пост в октябре. Предполагается, что имя нового замглавы Альянса будет объявлено в июле.