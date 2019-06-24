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Гульнара Каримова вернула Узбекистану $1,2 миллиарда

  • 24.06.2019, 11:59
Гульнара Каримова

Дочь экс-главы Узбекистана попросила прощения у народа страны.

Обращение Гульнары Каримовой было опубликовано в Instagram ее дочери Иман.

«Я хочу объявить для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов», — говорится в размещенном сообщении.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.


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