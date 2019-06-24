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В Украине команда Зеленского опубликовала видео со своими достижениями

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  • 24.06.2019, 12:45
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Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Достижений у президента Украины насчитали 20 пунктов.

В команде у президента Украины Владимира Зеленского отчитались перед народом Украины за первый месяц у руля страны. На Facebook-странице "Команда Зеленського" появился ролик, в котором перечисляется то, что в Администрации президента поставили себе и хозяину Банковой в заслугу, сообщает liga.net.

Достижений у главы государства насчитали 20 пунктов. Вот они:

- "возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске";

- "заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный";

- "получил от евролидеров поддержку позиции Украины по освобождению пленных и санкционного давления на Россию";

- "договорился о возобновлении нормандского формата переговоров";

- "дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет";

- "подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании";

- "внес в Раду всеобъемлющий закон об импичменте";

- "внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, который предусматривает конфискацию неправомерно нажитого имущества";

- "по запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти";

- "начал перезапуск судебной реформы";

- "подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-";

- презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий";

- "развеял мифы о дефолте";

- "приобщил большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти";

- "принудил Кабмин и министерства погасить задолженности по з/п шахтерам";

- "отменил обязательность ношения школьной формы";

- "отменил драконовские штрафы за нарушения правил работы с наличностью, которыми облагали бизнес с 1995 года";

- "окончательно урегулировал использование мигалок: они разрешены только для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов";

- "открыл улицу Банковую для людей";

- "установил новую норму обращения к президенту - по имени".


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